İki günde 2 milyar $ dış finansman

Para politikasındaki normalleşmenin ardından enflasyonla mücadeledeki kararlılık ve seçim sonrasına yönelik olumlu beklentiler, dış finansmanda rekor kırılmasını sağladı. Seçime sayılı günler kala, ekonomide yaratılmaya çalışılan suni kaos ortamına inat, yabancı finans kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik artan iştahı, finansman operasyonlarına yansıdı. Son 2 günde bankalar, Hazine ve şirketlerin yurtdışından temin ettiği finansman 2 milyar dolara ulaştı.2009'dan beri Türkiye'ye yatırımları yaklaşık 19.5 milyar euro seviyesine ulaşan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), ağırlığı deprem bölgesine olmak üzere desteğini sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in himayesinde EBRD ile Bakanlık arasında imzalanan mutabakat zaptıyla, EBRD tarafından deprem bölgesine 500 milyon euroluk yeni finansman desteği verilecek. EBRD, 6 Şubat depremlerinin ardından ilk destek veren uluslararası finans kuruluşları arasında bulunurken, bölgenin yeniden imarı için kamu ve özel sektöre 1.5 milyar euro finansman paketi açıklamıştı.Bu çerçevede, deprem bölgesindeki özel sektör projelerine, KOBİ'lere ve yerel bankalara 800 milyon euro finansman sağlandı. EBRD, deprem desteklerinin bir parçası olarak Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye 30 milyon euroluk kredi sağladı. Avrupa Birliği'nin garantisiyle desteklenecek finansman ile bölge halkının geçim kaynaklarının korunması amaçlanıyor. Kredi ile Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki Piazza Alışveriş Merkezlerine destek sağlanması hedefleniyor. EBRD bu hafta ayrıca Fraport TAV Antalya Yatırım, Yapım ve İşletme A.Ş.'ye (FTA), Antalya Havalimanı'na yeni altyapı ve enerji yatırımları için 50 milyon euro ek finansman sağlayacağını duyurdu.VAKIFBANK, 350 milyon euro ve 330 milyon dolar olmak üzere toplam 700 milyon doların üzerinde Diversifed Payment Rights (DPR) seküritizasyon işlemi gerçekleştirdi. Söz konusu işlem, Türk bankaları arasında doğrudan fonlama şeklinde gerçekleştirilen en büyük tutarlı seküritizasyon işlemi oldu. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, kısa süre önce uluslararası bir banka ile 500 milyon dolar tutarında ve 3 yıl vadeli bir fonlama işlemi gerçekleştirerek 2024'e hızlı giriş yaptıklarını belirtti. Üstünsalih, "Derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından BB+ nota sahip DPR seküritizasyon programımız altında gerçekleştirdiğimiz işleme toplam 6 farklı uluslararası yatırımcı katılım sağladı. Daha önceki seküritizasyon işlemlerinde olmayan iki yeni uluslararası bankanın da işlemimize ilgi göstermesi, ülkemize ve Türk bankalarına yönelik artan iştahın net bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.YAPI Kredi, 500 milyon dolarlık ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracı gerçekleştirdi. Bankanın başarıyla tamamladığı işleme, yurt dışı yatırımcılardan iki katından fazla talep geldi. Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, "2024 yılının ilk ayında sağlıklı bilanço yapımızı daha da iyileştirmek adına Yapı Kredi olarak, 650 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirmenin gururunu yaşamıştık. Son olarak 500 milyon dolarlık ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracımıza gelen iki katından fazla talep ile aynı gururu bir kez daha yaşadık. Uluslararası piyasalarda, bankamıza ait işlemlerinin yüksek ilgi görmesi hem ülkemize hem de Bankamıza duyulan güveni ortaya koyuyor" dedi.TÜRK Eximbank Japon İhracat ve Yatırım Sigorta Kuruluşunun (NEXI) yüzde 100 oranında sigortası ve Hazine geri ödeme garantisi altında bir bankalar konsorsiyumundan 140 milyon euro tutarında, 10 yıl vadeli bir kaynak anlaşması imzaladı. Fon, NEXI'nin LEAD programı altında Türkiye'de bir finansal kurum ile gerçekleştirdiği ilk işlem olma özelliği taşıyor. Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, "Sağlanacak fon ihracatçı firmalarımızın işletme sermayesi finansmanına erişimleri için önemli bir kaynak olacaktır. Ayrıca sürdürülebilirlik temalı faaliyetleri bulunan firmalarımızın da desteklenmesi doğrultusunda kullanılacak bu fon, bu alanda potansiyeli bulunan firmalarımızın teşvik edilmesine de aracı olacaktır" dedi.