İki ilde demir yolu projesi için acele kamulaştırma kararı alındı

Yüksek Standartlı Demir Yolu Hattı Projesi'nin Aksaray-Ulukışla-Yenice kesimine ilişkin yeni bir karar alındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ADANA VE MERSİN'DE ACELE KAMULAŞTIRMA

Karara göre, projenin üçüncü kısmının belirlenen sürelere uygun şekilde tamamlanması amacıyla Adana ve Mersin'de güzergaha isabet eden bazı taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın acele kamulaştırılmasına hükmedildi.

Söz konusu taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kamulaştırılacağı bildirildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör