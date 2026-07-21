İkinci 500’de satışlar 5 yılın en düşüğünde

İstanbul Sanayi Odası
'nın (İSO) "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu- 2025" araştırmasına göre, en büyük ikinci 500 sanayi kuruluşunun üretimden satışları 2025'te yüzde 25.7 artışla 1 trilyon 750 milyar liraya yükseldi. Söz konusu artış 2020 sonrasındaki en düşük oran oldu. Geçen yıl İSO İkinci 500'de ilk sırayı 5 milyar 317 milyon liralık üretimden satışla Teksan Jeneratör alırken, onu 5 milyar 308 milyon lirayla Norm Salihli Vida ve Cıvata, 5 milyar 306 milyon lirayla Biska Tekstil izledi. İSO İkinci 500'ün finansman giderleri yüzde 45.2 artarak 138 milyar liraya ulaşırken, faaliyet kârı yüzde 35.4 yükselişle 160 milyar liraya çıktı. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, "Finansman giderlerinin faaliyet kârına oranının yüzde 87'ye yükselmesi, sanayicimizin kazandığının önemli bir bölümünü finansman maliyetlerine ayırmak zorunda kaldığını göstermektedir" dedi.