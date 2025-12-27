Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 27.12.2025 11:38

İkinci el otomobil satışında 6+6 kuralı 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı

İkinci otomobil satışında 6+6 kuralı uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile ikinci el motorlu kara taşıtlarının pazarlanması veya satışının, ilk tescilinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden yapılamaması ve ilan kısıtlaması uygulamaları, 1 Temmuz 2026'ya kadar devam edecek.

İkinci el otomobil satışında 6+6 kuralı 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
Otomotiv pazarında fahiş fiyat ve stokçuluğu önlemek amacıyla getirilen 6+6 düzenlemesinde süre uzatıldı.

İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞINDA 6+6 KURALI UZATILDI

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 16 Ağustos 2022 tarihinde başlayan 6+6 kuralı uzatılmış oldu.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2026'dan önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak.

Ayrıca, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanamaması uygulaması da 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı.

Öte yandan, vergi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler için 1 Nisan 2026'ya kadar yapılan yetki belgesi başvurularında lise mezuniyet şartının aranmamasına yönelik düzenleme yapıldı.

İkinci el otomobil satışında 6+6 kuralı 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
