İkinci el otomobil satışında 6+6 kuralı 1 Temmuz 2026’ya kadar uzatıldı

Otomotiv pazarında fahiş fiyat ve stokçuluğu önlemek amacıyla getirilen 6+6 düzenlemesinde süre uzatıldı.
İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞINDA 6+6 KURALI UZATILDI
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 16 Ağustos 2022 tarihinde başlayan 6+6 kuralı uzatılmış oldu.
Ayrıca, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanamaması uygulaması da 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı.
Öte yandan, vergi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler için 1 Nisan 2026'ya kadar yapılan yetki belgesi başvurularında lise mezuniyet şartının aranmamasına yönelik düzenleme yapıldı.