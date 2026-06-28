İkinci elde dijital ürün takibi başlıyor

Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el teknoloji pazarını daha güvenli hale getirmek ve döngüsel ekonomiyi güçlendirmek amacıyla hazırladığı 'Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik' düzenlemesi Resmî Gazete'de yayımlandı. Düzenleme, cep telefonu, bilgisayar, akıllı saat ve oyun konsollarının yanı sıra artık televizyonları da kapsayacak. Yeni kuralların 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yönetmelikte en dikkat çeken değişikliklerden biri tüketici haklarına yönelik oldu. Buna göre, yenilenmiş teknolojik ürünler fiziksel mağazalardan satın alınsa dahi tüketicilere 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden sözleşmeden dönme hakkı tanınacak. Düzenleme kapsamında Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) daha etkin kullanılacak. Her yenilenmiş ürün için dijital sicil oluşturulacak ve sistem üzerinden cihazda değiştirilen parçalar, gerçekleştirilen işlemler, kayıp, çalıntı veya kaçak sorguları, yenileme merkezi ve yetkili işletme bilgileri ile ürün sertifikalarına erişilebilecek.

UYMAYANIN BELGESİ İPTAL OLACAK

Tüketiciler, satın alacakları ürünün geçmişine ilişkin; yapılan işlemler, parça değişimleri, yasal durum ve sertifikasyon bilgilerine kolayca ulaşabilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte yenileme merkezlerine yönelik standartlar sıkılaştırılıyor. Bu merkezler için ödenmiş sermaye şartı 100 milyon TL'ye çıkarıldı. Yönetmelik hükümlerine aykırı faaliyet gösteren işletmeler hakkında idari yaptırımlar uygulanacak. Tüketicilerin sağlık, güvenlik veya ekonomik çıkarlarını riske atanların yetki belgeleri komisyon kararıyla askıya alınabilecek ya da iptal edilecek.

KDV KÖTÜYE KULLANILMAYACAK

Yeni düzenleme ile elektronik doğrulama, kayıt ve kontrol mekanizmaları da güçlendirildi. Bu sayede yenilenmiş cep telefonlarına yönelik taksit uygulamaları ile yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından satılan cihazlarda uygulanan yüzde 1 KDV avantajının kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ikinci el piyasasında yoğun talep gören teknolojik cihazların belirlenen standartlar doğrultusunda yenilenip garanti kapsamında yeniden satışa sunulmasının desteklendiği ifade edildi.

1.6 MİLYON ÜRÜN EKONOMİYE KAZANDIRILDI

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, bugüne kadar yaklaşık 1.6 milyon elektronik ürün yenilenerek yeniden ekonomiye kazandırıldı. Sistemin elektronik atık miktarını azaltması, kaynak israfını önlemesi ve döngüsel ekonomiyi desteklemesi bakımından önemli katkılar sunduğu belirtilirken, yeni yönetmelikle çevre dostu tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve ikinci el pazarında tüketicilerin daha güvenli alışveriş yapmasının sağlanması hedefleniyor.