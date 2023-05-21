İkinci kuyuda sondaj başladı

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Bir yandan Zonguldak'ta Karadeniz gazını karaya taşıyan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), diğer yandan da Şırnak'ta petrol arama ve üretim çalışmalarını sürdürüyor.Edinilen bilgilere göre; Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın-1 (ŞAY-1) kuyusunda hali hazırda günlük bin 250 varil üretim sürerken, sahanın sınırlarının belirlenmesi amacıyla ŞAY Petrol Sahası'nda çok sayıda tespit ve üretim kuyusunun lokasyon belirleme çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda, önceki gün (20 Mayıs) ŞAY-1 kuyusunun 1.5 kilometre Kuzey Doğusunda açılan Şehit Aybüke Yalçın-2 (ŞAY-2) kuyusunda sondaj faaliyetleri başladı.ŞAY-2 kuyusunun 3 bin 150 metre son derinlikte tamamlanması planlanıyor. Ayrıca kuyuda, sondaj ve kuyu tamamlama çalışmalarının temmuz ayı sonunda tamamlanması öngörülüyor. Kuyuda, petrol keşfi yapılan ve ŞAY-1 kuyusunda test edilen rezervuar bölümlerinin dışında daha derin muhtemel rezervuar alanlarının da hidrokarbon potansiyelleri test edilecek. TPAO'nun hedefi, sahadan günlük 100 bin varil üretime ulaşarak Türkiye'nin toplam üretimini yalnızca bu sahanın katkısıyla 2 katından daha fazla artırmak. TPAO, yüzde 100 sahibi olduğu bu sahalarda 2023 yılının ikinci yarısında yeni keşif amaçlı kuyuların sondajını da yapacak.NİSANayı sonunda Şırnak Gabar Bölgesinde Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyusunda 2 bin 771 metre derinlikte sondaj yapılmış ve arama, 41 API graviteli hafif petrol içeren rezervuar keşfiyle sonuçlanmıştı. Türkiye'de kara alanlarında şimdiye kadar yapılan en büyük keşif olma özelliğindeki sahanın yerinde petrol miktarı, yaklaşık 1 milyar varil olarak hesaplanmıştı. Bu alandaki petrol, aynı zamanda Türkiye'de şimdiye kadar keşfedilen en kaliteli petrol olmuştu.TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Şehit Aybüke Yalçın kuyusunda geliştirme işlemleri yapacaklarını ifade etmişti. Bilgin, "Şehit Aybüke Yalçın Sahası'nın keşif kuyularını kazacağız. Rezervuarın sınırlarını anlayacağız. Bundan sonra Aybüke Yalçın Kuyusu'nda da ağırlıklı işimiz, bu sahayı nasıl geliştirebileceğimiz" demişti.