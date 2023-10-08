İklim değişikliği ile mücadeleye devam

2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınlayan Polisan Holding, raporunda sürdürülebilirlik stratejileri arasında yer alan, yaşam döngüsü odağında ürün tasarımından operasyonel verimliliğe, yenilenebilir enerji kaynaklarıandan enerji teminine kadar yarattığı tüm çevresel etkilere yer verdi ve Kapsam III emisyonlarını azaltma hedeflerine de değindi. Kimya, boya ve liman işletmeciliği alanlarındaki yatırımlarıyla bilinen holding, iklim değişikliği ile mücadele ve daha yaşanabilir bir dünya için atacağı adımları açıkladı. Polisan Holding İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Cantekin Dinçerler, "Ortak geleceğimiz için ciddi tehditler oluşturan küresel risklere karşı önlem almamız, dayanıklılığımızı artıracak stratejiler oluşturmamız, risk ve fırsatlarımızı yönetmemiz çok önemli. İklim değişikliğiyle mücadeleye devam ediyoruz" dedi.