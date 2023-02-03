İklim değişikliğinde çiftçiye koruma kalkanı: TARSİM

Mevsimlerdeki değişiklik, tarımın olmazsa olmazı olan tatlı su kaynaklarının azalması, Türkiye'yi kuraklık tehdidi ile karşı karşıya bıraktı ve bu durumdan en çok çiftçiler etkilendi. Çiftçilere tarım sigortası yaptırması çağrısında bulunan Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Görevlisi Oya Turhaner, "Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) Köy Bazlı Kuraklık Sigortası büyük önem taşıyor. Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı kuru tarım alanlarında üretimi yapılan ve sigortalanmış; buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluk ürünlerinde köy genelinde kuraklık, don, sıcak rüzgar ve sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağışın neden olduğu verim kaybı teminatı alınmaktadır" dedi.

Doğal afetler ve daha pek çok riskin tarımsal ürünlere verdiği ekonomik zararların sigorta yoluyla korunabileceğini belirten Turhaner, "Kar, dolu, don, kuraklık gibi beklenmedik iklim değişikliklerine engel olunması mümkün değil; ancak tarım sigortaları ile çiftçilerimiz, emeğini koruyabilir ve üretim kayıplarının ekonomik zararlarını karşılayabilir. Çiftçiler, bulundukları bölgeye ve tarımsal ürüne göre risklerini değerlendirip sigorta yaptırmalı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre, 2021 yılında devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli yıllık yüzde 49.6'lık bir artış göstererek 124 milyar 396 milyon 971 bin 987 Türk Lirası oldu. Branş farkında en yüksek yıllık artış yüzde 71.2 oranı ile küçükbaş hayvan hayat sigortasına aittir. Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı ise yıllık yüzde 12.6'lık bir artış ile 2 milyon 517 bin 704 adet olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu.