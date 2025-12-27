İklim diplomasisinde Türkiye dönemi başlıyor

Önumuzdeki yıl Turkiye'de yapılacak COP31 icin geri sayım başladı. 196 ulkenin katılım sağlayacağı kuresel iklim zirvesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Başkanı olarak gorevlendirildi. Birleşmiş Milletler'in iklim zirvesi olan COP toplantıları her yıl 196 ulkenin katılımıyla farklı bir ulkede gercekleştiriliyor. Ulke liderlerini bir araya getiren dev organizasyona 2026 yılında Turkiye ev sahipliği yapacak. Bakan Kurum, konferans kapsamında muzakerelerin yurutulmesi ve organizasyonun yapılması icin gerekli yetki ve gorev dağılımını yapacak.

ONUR DUYDUM

Kurum, yaptığı acıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla COP Başkanı olarak atanmaktan onur duydum. COP31 ev sahipliğiyle Turkiye, kuresel iklim siyasetini belirleyici bir mertebeye yukselmiştir. İklim değişikliğiyle mucadelede istikamet cizen bir aktor olmuştur. Ben inanıyorum ki ulkemiz, bu tarihi fırsatı mazlum coğrafyalar ve dunyamız lehine kullanacaktır" değerlendirmesini yaptı. Murathan YILDIRIM/ANKARA