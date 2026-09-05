İklim finansmanı için 9 trilyon dolar gerekiyor

Antalya'da kasım ayında yapılacak COP 31 öncesinde iklim değişikliğiyle mücadelede ihtiyaç duyulan finansman kaynakları 'İklim Finansmanı Zirvesi'nde masaya yatırıldı. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim finansmanı ihtiyacının 9 trilyon dolara kadar çıktığını belirterek dünya liderlerine çağrıda bulundu. Kurum, iklim mücadelesinde artık daha cesur ve somut bir siyasi irade ortaya koymanın zamanının geldiğini vurguladı. İklim finansmanı ihtiyacının 7.5 ile 9 trilyon dolar seviyesindeyken dünya için harcanan mevcut finansmanın yaklaşık 1.9 trilyon dolar seviyesinde olduğunu aktaran Bakan Kurum, "Bizce, bundan sonraki büyük pazar, iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm pazarı olacaktır. Bu büyük dönüşüme bugün yatırım yapanlar, çok daha kısa sürede karşılığını almaya başlayacak, yeni iş alanlarına, yeni finansman kaynaklarına ve büyüyen pazarlara erkenden erişecektir. Önümüzdeki yıllarda birçok geleneksel sektör daralacak, bazı iş modelleri pazarını bütünüyle kaybedecek" diye konuştu.

UYGULAMA KÖPRÜSÜ

COP31 Başkanlığı olarak İklim Uygulama Köprüsü'nü oluşturduklarına belirten Kurum, "Bu köprü sayesinde, ülkelerimizin, açıkladıkları ulusal iklim hedefleri ile bu hedeflerin uygulanması arasındaki boşluğu kapatmayı hedefliyoruz. İhtiyacı olan ülke ile çözümü sunan finansmanı bu köprünün tam ortasında el sıkıştıracağız" dedi. Köprünün önemli uygulamalarından birinin de Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansmanı Faaliyeti (SURFF) olduğunu söyleyen Kurum, İLBANK, İklim Değişikliği Başkanlığı ve COP31 Başkanlığı'yla birlikte geliştirilen faaliyetin yeni bir fon olmadığını vurgulayan Kurum, "SURFF, finansmanı, proje hazırlama kapasitesini ve uygulamayı bir araya getiren bütüncül bir yaklaşım sunuyor. Amacımız, yerel yönetimlerin proje geliştirme kapasitesini güçlendirmek ve şehirlerin ihtiyaçlarını finansmana hazır yatırımlara dönüştürmektir" dedi.

MÜSİLAJLA MÜCADELE

Müsilajla mücadele için Asya Kalkınma Bankası'yla ortak bir irade oluşturduklarını söyleyen Kurum, "Başta ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri olmak üzere 400 milyon euro değerinde yatırım paketiyle, Marmara Denizi'nin korunmasına ve müsilajla mücadelemize destek vermeyi hedefliyoruz" dedi.



ENERJİ VERİMLİLİĞİNE 20 MİLYAR DOLAR

ZİRVEDE konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise gelişmekte olan ülkeler için uygun maliyetli ve uzun vadeli finansmana erişimin kritik olduğunu, enerji dönüşümü ile enerji güvenliği ve elektrifikasyonun birlikte ilerlemesi gerektiğini söyledi. Yeni bir Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı hazırlayacaklarını söyleyen Bayraktar, "2024-2030 döneminde hem kamu ve özel sektör 20 milyar doların üzerinde yatırım öngörüyor. Bu yatırımlar, sanayi, binalar, ulaştırma, tarım ve enerji sektörlerini kapsayacak. Sonraki 10 yıl için yeni plan hazırlayacağız" dedi.



BANKALAR KATKI SUNMAYA HAZIR

TÜRKİYE Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar da "Türkiye Bankalar Birliği olarak bu dönüşümün finansman mimarisinin geliştirilmesine ve ulusal kapasitemiz ile uluslararası finans kaynakları arasında güçlü iş birlikleri kurulmasına katkı sunmaya hazırız" dedi. Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Akben de "Bu dönüşümün sürdürülebilir finansmanın farklı sektör ve paydaşlarla birlikte sahaya taşınması açısından önemli bir fırsattır" değerlendirmesini yaptı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör