İklim finansmanında ihtiyaç 9 trilyon dolar! Bakan Kurum’dan dünya liderlerine çağrı: Daha cesur ve somut irade zamanı

"COP31 TARİHİ BİR ZİRVE OLACAKTIR"

Bakan Kurum konuşmasında, en son Nepal ve Çin'de yaşanan doğal afetlerin insan hayatı üzerindeki etkilerinin çok büyük olduğunu ve yaşanan bu olayların Kasım ayındaki COP31 Zirvesi'nde alınacak kararlar için ne kadar önemli olduğunu gösterdiğine dikkat çekti. "COP31, artık sözlerin yatırıma dönüştüğü, somut çözümlerin üretildiği tarihi bir zirve olacaktır" diyen Bakan Kurum, "Önümüzde bir hedefimiz var. Bu hedefe giden yolda, iklim adaleti ve finansman meselesini gündemin birinci sırasından asla düşürmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İKLİMİN KÜRESEL MÜCADELE GEREKTİRDİĞİNİ HAFIZAMIZA KAZIMALIYIZ"

Bakan Kurum, iklim finansmanında dünyanın hedeflenen noktadan çok geride olduğuna işaret etti: İklim finansmanı ihtiyacımız 7.5 ile 9 trilyon dolar seviyesinde. Dünya için harcadığımız mevcut finansman ise yaklaşık 1.9 trilyon dolar. Bu farkı ben, bir uçurum olarak niteliyorum. Bu uçurumu gidermemiz gerekiyor. Bunun için de iklim meselesine sadece bir çevre meselesi olarak bakmaktan tamamen vazgeçmeliyiz. İklim meselesinin bir finans, kalkınma, yatırım ve teknoloji meselesi olduğunu, ortak küresel mücadele gerektirdiğini hafızamıza kazımalıyız.