İklim zirvesi KOBİ’lere yeni pazar açacak

Dünyanın iklim gündemi bu kez Türkiye'de şekillenecek. Kasım ayında düzenlenecek COP31'in öncelikli gündemleri arasında temiz enerji, sıfır atık, sürdürülebilir tarım ve yeşil sanayileşme yer alıyor. Zirvede ülkelerin iklim hedeflerini somut yatırımlara dönüştürmesi ve bu yatırımların finansmanı ele alınacak. Bu süreçte özellikle enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerin üretim yöntemlerini değiştirmesi gündeme gelecek. Tekstil, otomotiv yan sanayi, makine ve gıda sektörlerinde enerji tüketimini azaltan teknolojiler daha fazla önem kazanacak. Fabrikaların çatılarına kurulacak güneş enerjisi sistemleri, üretimde kullanılan suyun yeniden değerlendirilmesi ve atıkların ham maddeye dönüştürülmesi, küçük işletmelerin yatırım yapabileceği alanlar arasında bulunuyor. Yeşil dönüşüm yalnızca mevcut fabrikaların yenilenmesiyle sınırlı kalmayacak. Enerji tasarrufu sağlayan makineler, geri dönüşüm sistemleri ve çevre teknolojileri geliştiren küçük üreticiler için de yeni müşteri ve ihracat imkânları oluşabilecek.

ÜRETİCİYE YENİ PAZAR

Antalya'daki zirvenin en önemli ekonomik başlıklarından biri, yeşil sanayileşmenin uluslararası ticarete etkisi olacak. Avrupa başta olmak üzere birçok pazarda üretim süreçlerinin çevresel etkileri önem kazanırken Türk KOBİ'leri de müşterilerinin değişen talepleriyle karşı karşıya kalıyor. Özellikle Avrupa'ya ihracat yapan tekstil, demir-çelik, alüminyum ve otomotiv yan sanayi işletmeleri açısından enerji kullanımı ve üretimden kaynaklanan karbon salımı giderek daha önemli hâle geliyor. Bu değişim, Anadolu'daki küçük üreticiler için hem yeni yatırım ihtiyacı hem de yeni iş fırsatları anlamına geliyor. Daha az enerji tüketen üretim sistemlerine geçen, geri dönüştürülmüş ham madde kullanan ve çevresel verilerini ölçebilen işletmeler, uluslararası müşterilerin taleplerine uyum sağlama imkânı bulabilecek. Bursa'daki otomotiv yan sanayi üreticilerinden Gaziantep'teki tekstil ve plastik işletmelerine, Konya'daki makine imalatçılarından Denizli'deki tekstil fabrikalarına kadar birçok sektörde yeşil dönüşümün etkilerinin daha fazla hissedilmesi bekleniyor.

KOBİ'LERE FİNANSMAN KAPISI

Yeşil dönüşümün önündeki en önemli konulardan biri de finansman. Özellikle küçük işletmeler açısından enerji verimliliği sağlayan yeni makinelerin alınması, güneş enerjisi sistemlerinin kurulması ve üretim tesislerinin yenilenmesi önemli bir yatırım maliyeti oluşturuyor. COP31'de iklim finansmanı ve yatırımların artırılması da ele alınacak. Türkiye'nin zirve gündeminde, iklim hedeflerinin uygulanabilir yatırım projelerine dönüştürülmesi ve bu projelerin finansmanla buluşturulması bulunuyor. Bu kapsamda geliştirilecek uluslararası finansman modelleri, uygun koşulların oluşması hâlinde Türk KOBİ'lerinin yeşil dönüşüm yatırımlarına da katkı sağlayabilecek. Ancak zirve kapsamında küçük işletmelere yönelik doğrudan bir finansman programının açıklanıp açıklanmayacağı henüz netleşmiş değil.

YENİ EKONOMİ DOĞUYOR

Zirvenin öne çıkan konularından biri de sıfır atık ve döngüsel ekonomi olacak. Üretim sırasında ortaya çıkan atıkların yeniden kullanılması, hem çevresel etkilerin azaltılması hem de yeni ekonomik değer oluşturulması açısından önem taşıyor.



DÜNYANIN GÖZÜ ANTALYA'DA OLACAK

COP31 kapsamında 11-12 Kasım tarihlerinde dünya liderlerinin katılımıyla iklim zirvesi düzenlenecek. Konferansın 13 Kasım'daki gündemi finansman ve ticaret, 16 Kasım'daki gündemi ise bilim, sanayi ve teknoloji olacak. Bu toplantılarda ele alınacak temiz enerji yatırımları, yeşil finansman ve yeni sanayi teknolojileri, Türk iş dünyasının uluslararası gelişmeleri yakından takip etmesine imkân sağlayacak. Antalya'daki buluşma, çevre teknolojileri geliştiren Türk şirketlerinin ürünlerini ve üretim kabiliyetlerini uluslararası alanda tanıtması açısından da önem taşıyor. Küresel yeşil dönüşümün hız kazanmasıyla birlikte küçük işletmelerin yalnızca üretim maliyetlerini değil, kullandıkları enerjiyi, ham maddeleriv e üretim yöntemlerini de yeniden değerlendirmesi gerekecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör