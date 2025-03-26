İkramiye artışını bayramdan önce çıkarmayı istiyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklinin bayram ikramiyesini 4 bin liraya çıkaran kanun teklifinin Meclis'te görüşüldüğünü belirterek, "Maalesef muhalefetin tavrı nedeniyle uzadı bu kanunlar" dedi. AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, "Bu Meclisimizin sorumluluğunda olan bir husus. İnşallah bayramdan önce bu kanun çıkıp o ilave de verilmiş olur diye temenni ediyoruz" dedi.

28.5 MİLYAR TL MALİYET

Çalışma Bakanlığı'nın 3 bin lirayla ilgili ödemeleri başlattığını ifade eden Yılmaz, "Kendi takvimi içinde ödemelerini yapıyor. Kanunun çıkması halinde fark ödemesi olarak ilave artış da ödenecektir. Bu yapılan artışın maliyeti 28.5 milyar Türk lirası. Biliyorsunuz bunlar kanunla yapılan düzenlemeler. Yani prime dayalı ödemeler değil. Kanunla 2018 yılında yapılmıştı. Sonra belli dönemlerde artırıldı. Her artışın da kanunla yapılması gerekiyordu".

EKONOMİMİZ SAĞLAM

Programı kararlı bir şekilde hayata geçirdiklerini belirten Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü bir siyasi iradeyle desteklediği sağlam bir programımız var" ifadelerini kullandı. Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının bütçeye 915 milyar liralık yük getirdiği iddiasına ilişkin, "Ekonomimizin temelleri sağlam, cari açığımız düşük seviyelerde, bütçe açığımız depreme rağmen kontrol altında, enflasyonumuz düşüş eğiliminde, Merkez Bankamızın rezervleri yeterli seviyelerde. Bu yaşanan hadiselerden dolayı geçici bir etkilenme söz konusu. Bunun rakamlarını abartmanın bir anlamı yok" dedi.