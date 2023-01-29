İLBANK’tan Denizli’ye 2 milyar 666 milyon lira yatırım desteği

İLBANK'tan alınan bilgiye göre, İller Bankası içme suyundan atık suya, katı atıktan yenilenebilir enerjiye, sokak sağlıklaştırmadan parke taşı onarımına kadar birçok alanda yaptığı projeleri halkın hizmetine sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, İLBANK tarafından Denizli'de, toplam maliyeti 1 milyar 981 milyon lira olan 39 proje tamamlandı ve açılışı gerçekleştirildi.

İLBANK'ın desteğiyle tamamlanan projeler şöyle:

"Denizli Büyükşehir Belediyesi Kayak Merkezi Yol Yapımı, Muhtelif Sokaklar Üst Örtü ve Cephe Güzelleştirme Projesi Yapım (1. Bölge) İşleri, Yol ve Kilit Parke Yol Yapımı, Kumkısık Katı Atık Düzenli Depolama Sahası 3. Lot İnşaatı Yapımı; Köprü, Menfez ve Taş Duvar Yapımı, Sıcak Asfalt Yol Yapımı, Katı Atık Bertaraf Tesisinde Mekanik Ayırma Tesisi ve Kompostlaştırma Tesisi İşi, Denizli Su Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebekeleri İnşaat ve Rehabilitasyonu, Entegre Kentsel Su Yönetimi Planlarının Hazırlanması için Danışmanlık Hizmetleri ve Atık Su Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı, Buldan Belediyesi Cephe Yenileme ve Sokak Güzelleştirme Restorasyon Uygulaması, Çal Belediyesi Kapalı Pazar Yeri Yapımı ve Münferit Cadde ve Sokaklarda Kilit Parke Taşı ve Beton Bordür Döşeme İşi, Çameli Belediyesi Çevre Düzenlemesi, Çivril Belediyesi Yol ve Kaldırım Düzenleme Yapımı, Güney Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu Sosyal ve Kültürel Tesis Yapımı, Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı Rekreasyon Alanı Yapımı, Tavas Belediyesi Beton Parke Taşı ile Döşeme Kaplaması Yapımı ve Muhtelif Mahallelerde Parke Taşı ve Bordür Döşemesi Yapımı."

Toplam tutarı 685 milyon lira olan 11 işin yapım çalışması sürüyor. Böylece, İLBANK'tan Denizli'ye 2 milyar 666 milyon liralık yatırım desteği verildi.

Denizli'de İLBANK finansman ve teknik desteğiyle son 20 yılda toplam 10,8 milyar lira değerinde 245 proje tamamlandı.