İliç güvenli üretime hazırlandı

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 işçinin hayatını kaybetmesi üzerine faaliyetleri duran altın madeni, artırılan tedbirler ve devreye alınan yeni teknolojik yatırımlarla üretime başlamak için hazır hale getirildi. Toprak kaymasının ardından madenin kapıları ilk kez basın mensupları için açıldı. Maden sahasında artırılan tedbirler ve uygulanan yeni teknolojik yatırımlar basına tanıtıldı.Anagold Madencilik büyük ortağı SSR Mining Kıdemli Başkan Yardımcısı Cengiz Demirci, "Madenimiz, ulusal ve uluslararası standartlara uygun artırılan tedbirler ile daha da güçlendirerek üretim faaliyetlerine yeniden başlamak için hazır hale getirildi. Toprak kaymasının ardından 8 aydır yoğun bir şekilde yürütülen rehabilitasyon çalışmaları tamamlandı. Yeni dönemde üretime sadece yüksek teknolojili sülfit tesisi ile devam etmeyi planlıyoruz. 5 yılda Erzincan'a 1.5 milyar dolar, Türkiye'ye ise 7 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedefliyoruz" dedi. Maden sahasındaki rehabilitasyon çalışmaları kapsamında yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda, 315 milimetre çaplı derivasyon hattı projesi tamamlandı. Tüm rehabilitasyon, yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda, bin 600 milimetre çapında son aşamasına gelinen boru hattıyla tamamlanacak. Geçici depolama sahaları ise İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin gözetiminde güvenli hale getirildi.