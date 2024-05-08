İlk 4 ayda yolcu sayısı 62 milyona ulaştı

Türkiye'de havalimanları nisan ayında 17.9 milyon yolcuyu ağırladı. 2023'e kıyasla yolcu trafiği yüzde 53.7 arttı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu yılın ilk dört ayında ise toplam 653 bin 472 uçak trafiğine ulaşılırken, toplam yolcu sayısı 61 milyon 879 bin 94'ı buldu" dedi. 2024 yılının ilk 4 ayında havalimanlarında taşınan yük ve kargo miktarının ise iç hatlarda 256 bin 240 ton, dış hatlarda 1 milyon 117 bin 156 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 373 bin 395 tona ulaştı.İlk 4 ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 270 bin 495, dış hatlarda 221 bin 40'e çıktı. Bakan Uraloğlu, üst geçişler ile birlikte toplam 653 bin 472 uçak trafiğine ulaşıldığını ifade etti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün nisan ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaşan Uraloğlu, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının, yılın ilk 4 ayında iç hatlarda 270 bin 495, dış hatlarda 221 bin 40'a ulaştığına dikkati çekti. Uraloğlu, söz konusu dönemde uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında iç hatta yüzde 6.4, dış hatta yüzde 17.2 artış gösterdiğini belirtti.Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda nisanda uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 180'e, dış hatlarda 32 bin 700 olmak üzere toplamda 42 bin 880'e ulaştığını bildirerek, bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 499 bin 4, dış hatlarda 5 milyon 92 bin 523 olmak üzere toplam 6 milyon 591 bin 527 yolcuya hizmet verildiğini ifade etti. İniş-kalkış yapan uçak trafiğinin nisanda geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında iç hatta yüzde 29, dış hatta yüzde 36, toplamda da yüzde 34 arttığını da belirtti. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda nisan ayında 9 bin 571'i iç hatlarda, 10 bin 244'ü dış hatlarda olmak üzere toplam uçak trafiğinin 19 bin 815'e ulaştığını açıklayan Bakan Uraloğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanımızda yolcu trafiği; iç hatlarda 1 milyon 655 bin 799, dış hatlarda 1 milyon 680 bin 387 olmak üzere toplamda 3 milyon 336 bin 186 oldu. Nisan ayı uçak trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam uçak trafiğinde yüzde 30 artış meydana geldi" şeklinde konuştu. Uraloğlu, ayrıca genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda nisan ayında 1.877 uçak trafiği gerçekleştiğinin altını çizdi.