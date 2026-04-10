İlk aramayı petrol için yapacak! Çağrı Bey Somali’de sondaja başlıyor

ZORLU YOLCULUK VE GÜÇLÜ KORUMA

Çağrı Bey gemisinin yüksek kulesi nedeniyle Akdeniz ve Afrika'nın güneyini dolaşarak 53 günlük bir yolculuğun ardından Somali'ye ulaştığını belirten Müderrisoğlu, operasyonun güvenliğine de dikkat çekti. Sondaj boyunca gemiye Gaziantep ve Bafra fırkateynlerinin yanı sıra Korkut ve Sancar gibi destek gemilerinin eşlik edeceğini ifade etti. Müderrisoğlu, bu sürecin yaklaşık 288 gün devam etmesinin beklendiğini ekledi.

"ULUSLARARASI PETROL ARAMACILIĞINDA SÜPER LİG"

Bu hamlenin Türkiye'nin küresel konumunu değiştireceğini belirten Müderrisoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın görüşlerine atıfta bulunarak şunları kaydetti:

"Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ifadesiyle artık Türkiye uluslararası petrol aramacılığında Süper Lig'e yükselmiş olacak. Bu son derece önemli. Kendi imkan ve kabiliyetlerinizle uluslararası sularda da eğer petrol arayabiliyor ve inşallah da buluyorsanız; işte o zaman hem birlikte iş yaptığınız ülkenin ama kendi ülkenizin de kaderini değiştirmiş oluyorsunuz."

TÜRKİYE'NİN MAKUS TALİHİNİ YENME MÜCADELESİ

Müderrisoğlu, 5 Ekim 2024'te başlayan sismik çalışmaların ardından gelinen bu aşamayı kişisel olarak da büyük bir heyecanla takip ettiğini belirtti. Yayını sonlandırırken Türkiye'nin enerji bağımlılığına karşı verdiği mücadeleyi şu sözlerle özetledi:

"Dünya enerji üzerinden dönüyor, enerji güvenliği üzerinden dönüyor. İşte Türkiye'nin yıllarca bağımlı olduğu bu enerji alanında makus tarihini yenmesi bakımından hakikaten beni de çok heyecanlandıran sismik çalışma için de buradaydım... Şimdi 10 Nisan 2026'da bu kez sondaj için buradayım. İnşallah petrolün bulunduğu müjdesini de sizin aracılığınızla böyle zor koşullarda da olsa izleyenlere iletmek istiyorum."