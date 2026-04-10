İlk aramayı petrol için yapacak! Çağrı Bey Somali’de sondaja başlıyor

Dünyanın en büyük 4'üncü enerji filosuna sahip olan Türkiye, filosuna kattığı Çağrı Bey Derin Deniz Sondaj Gemisi ile Somali'de ilk derin sondajını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Taşucu Limanı'ndan düzenlenen törenle Somali'ye uğurlanan Çağrı Bey 53 günlük yolculuğun ardından Mogadişu Limanı'na ulaştı. Çağrı Bey, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katıldığı tören ile petrol aramak için ilk sondajını yapacak.
TÜRK ENERJİ TARİHİNDE YENİ BİR SAYFA AÇACAK
Çağrı Bey Derin Deniz Sondaj Gemisi'ni karşılama törenine katılmak üzere Somali'ye resmi ziyarette bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Türk enerji tarihinde yeni bir sayfa açacak tarihi bir görev için Somali'deyiz. Mogadişu'da Somali Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya gelerek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ortaya koydukları güçlü irade sayesinde ülkelerimiz için tarihi bir adıma dönüşen bu sürecin yol haritasını değerlendirdik. Oruç Reis ile başlayan sismik çalışmaların ardından, Çağrı Bey ile Curad-1 kuyusunda başlayacak ilk derin deniz sondajının operasyonel sürecini kapsamlı şekilde istişare ettik. Türkiye ile Somali arasında karşılıklı güvene, kardeşliğe ve ortak kalkınma anlayışına dayanan bu iş birliğinin, iki ülke ilişkilerinde yeni ve güçlü bir dönemin kapısını aralayacağına inanıyoruz"
"ENERJİ YÜZYILI VİZYONUNUN DÖNÜM NOKTASI
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Somali'nin başkenti Mogadişu'dan yaptığı canlı yayında, Türkiye'nin enerji vizyonu açısından tarihi bir dönüm noktasını aktardı. Müderrisoğlu, Türkiye'nin milli imkanlarla uluslararası sularda gerçekleştireceği ilk derin deniz petrol arama faaliyetinin detaylarını paylaştı.
Mogadişu limanından ve destek gemisi Altan'dan seslenen Müderrisoğlu, 10 Nisan 2026 tarihinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Bugün tarihi bir gün gerçekten ve Türk sondaj tarihinin belki de en önemli günlerinden birine tanık oluyoruz. Neden diyeceksiniz? Türkiye'nin milli imkanlarla uluslararası sularda gerçekleştireceği ilk derin deniz petrol aramasından söz ediyoruz. Bu hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın enerji yüzyılı vizyonunun belki de dönüm noktası."
İlk aramayı petrol için yapacak! Çağrı Bey Somali'de sondaja başlıyor | Video
ÇAĞRI BEY GEMİSİ "HURAT 1" KUYUSUNDA
Türkiye'nin 7. nesil sondaj gemisi Çağrı Bey'in özelliklerine değinen Müderrisoğlu, geminin 228 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde olduğunu ve 12.000 metreye kadar sondaj yapma kabiliyetine sahip olduğunu belirtti. Sondajın yapılacağı lokasyonun önemini vurgulayan yazar, "Mogaşu limanından 372 km açıkta Hurat 1 kuyusu. Peki Hurat ne demek? Hurat Somali'de ailede doğan ilk bebek demek. Yani yine bir ilkten söz ediyoruz. Hem Türkiye için hem Somali için bir ilk bu," dedi.
ZORLU YOLCULUK VE GÜÇLÜ KORUMA
Çağrı Bey gemisinin yüksek kulesi nedeniyle Akdeniz ve Afrika'nın güneyini dolaşarak 53 günlük bir yolculuğun ardından Somali'ye ulaştığını belirten Müderrisoğlu, operasyonun güvenliğine de dikkat çekti. Sondaj boyunca gemiye Gaziantep ve Bafra fırkateynlerinin yanı sıra Korkut ve Sancar gibi destek gemilerinin eşlik edeceğini ifade etti. Müderrisoğlu, bu sürecin yaklaşık 288 gün devam etmesinin beklendiğini ekledi.
"ULUSLARARASI PETROL ARAMACILIĞINDA SÜPER LİG"
Bu hamlenin Türkiye'nin küresel konumunu değiştireceğini belirten Müderrisoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın görüşlerine atıfta bulunarak şunları kaydetti:
"Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ifadesiyle artık Türkiye uluslararası petrol aramacılığında Süper Lig'e yükselmiş olacak. Bu son derece önemli. Kendi imkan ve kabiliyetlerinizle uluslararası sularda da eğer petrol arayabiliyor ve inşallah da buluyorsanız; işte o zaman hem birlikte iş yaptığınız ülkenin ama kendi ülkenizin de kaderini değiştirmiş oluyorsunuz."
TÜRKİYE'NİN MAKUS TALİHİNİ YENME MÜCADELESİ
Müderrisoğlu, 5 Ekim 2024'te başlayan sismik çalışmaların ardından gelinen bu aşamayı kişisel olarak da büyük bir heyecanla takip ettiğini belirtti. Yayını sonlandırırken Türkiye'nin enerji bağımlılığına karşı verdiği mücadeleyi şu sözlerle özetledi:
"Dünya enerji üzerinden dönüyor, enerji güvenliği üzerinden dönüyor. İşte Türkiye'nin yıllarca bağımlı olduğu bu enerji alanında makus tarihini yenmesi bakımından hakikaten beni de çok heyecanlandıran sismik çalışma için de buradaydım... Şimdi 10 Nisan 2026'da bu kez sondaj için buradayım. İnşallah petrolün bulunduğu müjdesini de sizin aracılığınızla böyle zor koşullarda da olsa izleyenlere iletmek istiyorum."