İlk kazma 2026’da vurulacak! Bakan Uraloğlu’ndan Kalkınma Yolu Projesi açıklaması

Görüşmede, bütün detayları ele aldıklarını söyleyen Uraloğlu, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin ziyareti kapsamında yapılan imza törenine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"İmza töreninin hemen arifesinde, dakikalar kala tespit edilen teknik bir ayrıntının düzeltilmesi noktasında bir ihtiyaç oldu. Zaten muhatabımız Ulaştırma Bakanı da kendisi bir açıklama yaptı Irak'a döndükten sonra. Teknik bir noktanın düzeltilmesi gerekiyordu. 'Bunu düzelttikten sonra imzayı atalım' şeklinde bir önerileri oldu. Biz de makul karşıladık. Orada asla bir görüş farklılığı olmadığının özellikle altını çizmek isterim. Kamuoyuna ve siz gazetecilere 'Ya ne oluyor orada, imzadan vaz mı geçildi, imzalanmayacak mı?' diye bazı soru işaretleri oldu ama biz nettik. Anlık tespit edilen bir küçük eksikliğin düzeltilmesiydi. Zaten hemen basın açıklamasından sonra da biz Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın Başbakanın huzurunda iki bakan olarak iki imzayı da atarak kamuoyuyla paylaştık. Hem Irak hem Türkiye tarafında çok net bir irade vardı, bunda bir şüphe oluşmadı ve bu şüphe oluşmadığı gibi imzalar atılmış oldu. Sadece teknik bir detaydı, onu da gidermiş olduk. Ülkemize, Irak'a, Orta Doğu'ya hayırlı uğurlu olsun. Biz bu projeyi bitirdiğimiz zaman artık Hürmüz Boğazı veya kritik su yolları daha az konuşuluyor olacak. Eğer biz bugün Kalkınma Yolu'nu bitirmiş olsaydık, Hürmüz Boğazı bugün dünyanın bu kadar gündemine oturmamış olurdu. Bundan sonraki yol haritamız hızlıca bunun teknik altlıklarını hazırlayarak bir an önce kazmayı vurmak, bir temel atma töreniyle süreci başlatmak."