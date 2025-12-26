İlk Yapay Zekalı Excalibur Filmi Yayında

Excalibur'un, tamamı yapay zeka ile üretilen yeni reklam filmi, yüksek performans ihtiyacının yalnızca oyun dünyasıyla sınırlı olmadığını çarpıcı sahnelerle gözler önüne seriyor. İş hayatından tasarım süreçlerine, üretkenlik gerektiren profesyonel kullanım alanlarına kadar geniş bir perspektifte Excalibur'un donanım gücünü akıcı geçişler ve dikkat çekici görsel kurgu eşliğinde etkileyici biçimde yansıtıyor.

GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN GÜÇ: YAPAY ZEKA

Reklam filminin tamamının yapay zeka ile üretilmiş olması, markanın teknoloji mesajını yalnızca anlatım düzeyinde bırakmadığını; üretim sürecinin tamamında da bu yaklaşımı benimsediğini ortaya koyuyor. Bu yönüyle film, yapay zekanın Excalibur için geleceği şekillendiren temel unsurlardan biri olduğunu vurguluyor. Excalibur, bu film aracılığıyla yapay zeka ile dönüşen dünyada kullanıcılarının yanında olma kararlılığını güçlü biçimde ifade ediyor.

HAYATA GÜÇ KATAN PERFORMANS

"Excalibur: İş, Tasarım ve Oyunda Güç Budur" söylemi, markanın "Oyunda Güç Budur" konumlandırmasını korurken, Excalibur'un profesyonel kullanım alanlarındaki gücünü de net biçimde ortaya koyuyor.

Film; iş hayatında hız ve verimlilik arayan profesyonelleri, fikirlerini hayata geçirmek isteyen üretken zihinleri ve tasarım süreçlerinde kusursuz performans bekleyen kullanıcıları odağına alıyor. Bu senaryoların her birinde güçlü donanımın yarattığı fark, Excalibur'un performans odaklı yaklaşımıyla somutlaştırılıyor.

Gliese İstanbul Reklam Ajansı imzası taşıyan filmin prodüksiyonunu Hacıyatmaz Film'in üstlendiği reklam filmini izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=Xzo1IwUeLqw

YAPAY ZEKA İLE MARKAMIZIN İLETİŞİMİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ

Filme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, şunları söyledi: ''Yapay zekayı iki yılı aşkın süredir pazarlama iletişimlerimizin merkezine alarak, markamızın anlatım gücünü dönüştürüyoruz. Yapay zeka teknolojilerinin bugün geldiği seviye, bize bu filmimizi yapay zeka ile üretme şansı verdi. Casper olarak yenilikçi teknolojileri yalnızca ürünlerimizde değil, markamızın hikâyesini anlatma biçiminde de cesurca kullanmaya devam ediyoruz.''

