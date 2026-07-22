İlk yarıda rekor kâr

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2026 yılının ilk altı ayında toplam 24.5 milyar TL net kâr elde etti. Her iki şirketin toplam net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarken, prim üretimi, fon büyüklüğü ve özkaynak kârlılığı gibi temel göstergelerde de büyüme kaydedildi. Türkiye Sigorta'nın net kârı yılın ilk yarısında yüzde 44 artışla 13 milyar 450 milyon TL'ye yükselirken, Türkiye Hayat Emeklilik'in net kârı ise yüzde 52 artışla 11 milyar 8 milyon TL oldu. Türkiye Sigorta, aynı dönemde prim üretimini yüzde 30 artırarak 94.2 milyar TL'ye, pazar payını ise yüzde 15'e çıkardı. Türkiye Hayat Emeklilik ise BES ve OKS fon büyüklüğünü yüzde 49 artışla 525 milyar TL'ye, katılımcı sayısını yaklaşık 5 milyona ulaştırdı. Şirket ayrıca hayat branşında yüzde 53.4 büyümeyle 20.3 milyar TL prim üretimi gerçekleştirirken, yüzde 17.7 pazar payına ulaştı.

BES 5 MİLYON

Türkiye Sigorta, aynı dönemde prim üretimini yüzde 30 artırarak 94.2 milyar TL'ye, pazar payını ise yüzde 15'e çıkardı. Türkiye Hayat Emeklilik ise BES ve OKS fon büyüklüğünü yüzde 49 artışla 525 milyar TL'ye, katılımcı sayısını yaklaşık 5 milyona ulaştırdı. Şirket ayrıca hayat branşında yüzde 53.4 büyümeyle 20.3 milyar TL prim üretimi gerçekleştirirken, yüzde 17,7 pazar payına ulaştı. Haziran sonu itibarıyla Türkiye Sigorta'nın aktif büyüklüğü 193,3 milyar TL, özsermayesi 61 milyar TL olurken, özkaynak kârlılığı yüzde 48 olarak gerçekleşti. Türkiye Hayat Emeklilik'in aktif büyüklüğü ise 598,4 milyar TL'ye, özsermayesi 39,4 milyar TL'ye yükseldi. Şirketin özkaynak kârlılığı yüzde 62, sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 377 seviyesinde gerçekleşti.

BİLEŞİK ORANDA TARİHİ RAKAM

Finansal sonuçları değerlendiren Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, elde edilen başarının güçlü bilanço yapısı, mali disiplin, etkin risk yönetimi ve müşteri odaklı büyüme stratejisinin sonucu olduğunu söyledi. İlk çeyrekte Türkiye Sigorta'nın hayat dışı sektörde kârlılıkta ilk sırada, Türkiye Hayat Emeklilik'in ise ikinci sırada yer aldığını hatırlatan Çakmak, ikinci çeyrekte de liderliklerini koruduklarını belirtti. Çakmak, "2026 yarıyılında rekoru yatırım gelirlerimiz değil, sigortacılığın kendisi yazdı. Sektör ortalamaları yüzde 110'un üzerindeyken bileşik oranımız üst üste onuncu çeyrekte de yüzde 100'ün altında kaldı ve yüzde 88 ile tarihimizin en iyi seviyesine geriledi" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör