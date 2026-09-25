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Giriş Tarihi: 25.09.2026

İlk yatırımcıların ismi savcılıkta

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İlk yatırımcıların ismi savcılıkta
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Mali Suçları Araştırma Kurulu, sermaye piyasasında son dönemde yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamındaki yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu üzerinden işlem görmediği dönemdeki pay sahibi olan kişilere ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletti. Bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı analiz ve incelemeler sürdürülüyor. İnceleme kapsamındaki kişilerin malvarlığı ve para hareketleri yakından takip ediliyor. Sıkılaştırılmış izleme ve kontrol çalışmaları sonucunda, 21 Eylül itibarıyla 2.5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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İlk yatırımcıların ismi savcılıkta
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