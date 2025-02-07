İlk yerli metro sürücüsüz testi geçti

Gebze-Darıca Metro Hattı Test Sürüşü Programı başarıyla tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımı ile depo alanından Gebze OSB durağına kadar yapılan otonom sürüşün tamamı yerli olanaklarla yapıldı. Yerli sinyalizasyon sistemi, yerli metro aracı ile gerçekleşen sürüşün ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tam otomasyon sisteme sahip olan metro hattının 2026 yılının ikinci yarısı hizmete açılacağını belirtti. Hattın, her şeyiyle Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü olarak inşa edilen ilk hat olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti: "Bu özelliğiyle Türkiye Yüzyılı'nda metro hattı inşaatlarında artık yeni bir dönem başladığının en güzel kanıtıdır. Yarın (bugün) Sakarya'daki TÜRASAŞ tesislerimizde 225 kilometre hıza sahip ilk yerli ve milli elektrikli hızlı tren setimizin gövde kaynak törenini gerçekleştirerek üretimini başlatacağız."

330 BİN YOLCUYA HİZMET

Hat tamamlandığında araçların 80 kilometre servis hızı, 1.150 yolcu kapasitesi ve 88 metre uzunluğuyla sürücüsüz hizmet vereceğini aktaran Uraloğlu, "Çift raylı olan hat günde 330 bin yolcuya hizmet verecek.