E5000 raylara iniyor! Birçok ’en’i ve ’ilk’i barındırıyor

BİRÇOK 'EN'İ VE 'İLK'İ BARINDIRIYOR

E5000, modern bir elektrikli anahat lokomotifi olarak yerli ve milli imkanlarla üretildi. E5000 elektrikli anahat lokomotifi hem kendi sınıfı hem de Türkiye'nin raylı sistemler serüveni için birçok 'En'i ve 'İlk'i barındırıyor. E5000, anahat lokomotifler için yerli olarak tasarlanmış ilk araç gövdesi, ilk boji, ilk tren kontrol ve yönetim sistemine sahip. Ayrıca, raylı araç uygulamaları için yerli olarak tasarlanmış en yüksek güçlü elektrik motoru da E5000'de bulunuyor. Raylı araç uygulamaları için yerli olarak tasarlanmış en yüksek güçlü cer konverteri, cer transformatörü ve yardımcı güç ünitesi de E5000'nin kabiliyetleri arasında yer alıyor.

İlk yerli ve milli elektrikli anahat lokomotifi E5000 raylara iniyor | Video