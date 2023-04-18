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Giriş Tarihi: 18.4.2023 12:58 Son Güncelleme: 18.4.2023 13:11

E5000 raylara iniyor! Birçok 'en'i ve 'ilk'i barındırıyor

Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli anahat lokomotifi E5000 bugün raylara iniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Eskişehir’deki toplu açılış töreninde vereceği komutla elektrikli E5000 ilk kez harekete geçecek.

İHA
E5000 raylara iniyor! Birçok ’en’i ve ’ilk’i barındırıyor

TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) tasarlanan, analiz ve alt sistem üretimleri tamamlanan E5000, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirildi.

BİRÇOK 'EN'İ VE 'İLK'İ BARINDIRIYOR

E5000, modern bir elektrikli anahat lokomotifi olarak yerli ve milli imkanlarla üretildi. E5000 elektrikli anahat lokomotifi hem kendi sınıfı hem de Türkiye'nin raylı sistemler serüveni için birçok 'En'i ve 'İlk'i barındırıyor. E5000, anahat lokomotifler için yerli olarak tasarlanmış ilk araç gövdesi, ilk boji, ilk tren kontrol ve yönetim sistemine sahip. Ayrıca, raylı araç uygulamaları için yerli olarak tasarlanmış en yüksek güçlü elektrik motoru da E5000'de bulunuyor. Raylı araç uygulamaları için yerli olarak tasarlanmış en yüksek güçlü cer konverteri, cer transformatörü ve yardımcı güç ünitesi de E5000'nin kabiliyetleri arasında yer alıyor.

İlk yerli ve milli elektrikli anahat lokomotifi E5000 raylara iniyor | Video

BENZERLERİNDEN AYRILIYOR: SAATTE 140 KM HIZA SAHİP

5 megavat gücündeki E5000, Avrupa Birliği Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamesi (TSI) sertifikasına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Yük ve yolcu taşımacılığı yapabilecek E5000, 140 kilometre/saat hıza sahip yeni nesil bir elektrikli anahat lokomotif olarak benzerlerinden ayrılıyor.

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E5000 raylara iniyor! Birçok 'en'i ve 'ilk'i barındırıyor
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