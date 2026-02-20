İmalat sanayi kapasite kullanım oranı belli oldu

Merkez Bankası'nın 2026 yılı Şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1773 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar toplulaştırılarak açıkladığı verilere göre kapasite kullanım oranında sınırlı bir düşüş kaydedildi.
MEVSİMSEL ETKİLERDEN ARINDIRILMIŞ ORAN YÜZDE 74,0
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,0 seviyesinde gerçekleşti. Bu gerileme, üretim kapasitesinin kullanımında hafif bir yavaşlamaya işaret etti.
Şubat ayı verileri, imalat sanayinde kapasite kullanımının önceki aya kıyasla sınırlı ölçüde zayıfladığını ortaya koydu.