İmalat sanayi kapasite kullanım oranı belli oldu

MEVSİMSEL ETKİLERDEN ARINDIRILMIŞ ORAN YÜZDE 74,0

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,0 seviyesinde gerçekleşti. Bu gerileme, üretim kapasitesinin kullanımında hafif bir yavaşlamaya işaret etti.