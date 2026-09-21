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Giriş Tarihi: 21.09.2026 10:56

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı belli oldu

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, eylülde 0,7 puan artarak 74,2 oldu.

AA
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı belli oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde 1982 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar değerlendirilerek sonuçlar oluşturuldu.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı eylülde bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 74,2 seviyesine çıktı.

Türkiye'de 2025 ve 2026 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranları (yüzde) şöyle:

Aylar/Yıl 2025 2026
Ocak 74,6 74,1
Şubat 74,5 73,5
Mart 74,4 73,3
Nisan 74,3 73,8
Mayıs 75,0 74,2
Haziran 74,6 74,5
Temmuz 74,2 73,9
Ağustos 73,5 73,5
Eylül 74,0 74,2
Ekim 74,2
Kasım 74,4
Aralık 74,4

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #TÜRKİYE

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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı belli oldu
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