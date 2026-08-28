İmalat sanayisine 250 milyar TL’lik finansman paketi! 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi... Başvurular 1 Eylül’de başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayisinin finansman ihtiyacını desteklemek amacıyla hazırlanan 250 milyar liralık yeni finansman programının detaylarını açıkladı. KOBİ'ler ile büyük ölçekli işletmeleri kapsayan pakette, 6 aya kadar ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli kredi imkanı sağlanacak.

250 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN İÇİN BAŞVURULAR 1 EYLÜL'DE

İmalat sanayisine yönelik hazırlanan toplam 250 milyar liralık finansman paketinden yararlanmak isteyen işletmeler, 1 Eylül 2026 itibarıyla başvuruda bulunabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İmalat Sanayi Finansman Desteği Tanıtım Programı'nda yaptığı açıklamada, yeni destek mekanizmasının KOBİ'ler ve büyük ölçekli işletmeler için önemli bir finansman imkanı sunacağını belirtti.