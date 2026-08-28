İmalat sanayisine 250 milyar TL’lik finansman paketi! 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi... Başvurular 1 Eylül’de başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayisinin finansman ihtiyacını desteklemek amacıyla hazırlanan 250 milyar liralık yeni finansman programının detaylarını açıkladı. KOBİ'ler ile büyük ölçekli işletmeleri kapsayan pakette, 6 aya kadar ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli kredi imkanı sağlanacak.
250 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN İÇİN BAŞVURULAR 1 EYLÜL'DE
İmalat sanayisine yönelik hazırlanan toplam 250 milyar liralık finansman paketinden yararlanmak isteyen işletmeler, 1 Eylül 2026 itibarıyla başvuruda bulunabilecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İmalat Sanayi Finansman Desteği Tanıtım Programı'nda yaptığı açıklamada, yeni destek mekanizmasının KOBİ'ler ve büyük ölçekli işletmeler için önemli bir finansman imkanı sunacağını belirtti.
BÜYÜK İŞLETMELERDE KREDİ LİMİTİ 150 MİLYON LİRAYA YÜKSELTİLDİ
Program kapsamında büyük işletmeler için daha önce 50 milyon lira olan kredi üst limiti 150 milyon liraya çıkarıldı.
İşletmelere tahsis edilecek kredi limitleri, firmaların iş gücü maliyetleri dikkate alınarak belirlenecek. Hem KOBİ'ler hem de büyük ölçekli firmalar, 6 aya kadar ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli finansman imkanından yararlanabilecek.
SABİT MALİYETLİ KREDİLERDE ORAN YÜZDE 37 OLACAK
Finansman programında işletmelere sabit ve değişken maliyetli olmak üzere iki farklı kredi seçeneği sunulacak.
Sabit maliyetli krediler yüzde 37 sabit oranla, değişken maliyetli krediler ise TLREF+1 oranıyla kullandırılacak.
Programın istihdam şartını karşılayan işletmeler için ise finansman maliyetinde ek destek sağlanacak.
İSTİHDAMINI KORUYAN İŞLETMELERİN MALİYETİ DÜŞECEK
İşletmelerin 2026 yılının Ocak-Haziran dönemindeki ortalama istihdam seviyelerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları halinde, kullandıkları kredilerin finansman maliyetinin 12 puanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacak.
Bu destek sayesinde sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranının yüzde 25'e kadar gerilemesi bekleniyor.
KOBİ'LERE KEFALET DESTEĞİ DE VERİLECEK
Yeni finansman programında KOBİ'ler için kefalet desteği de devreye alınacak.
Bakan Kacır, programın kapsamına ilişkin yaptığı açıklamada, büyük işletmelerin kredi limitinin 50 milyon liradan 150 milyon liraya yükseltildiğini belirterek, kredi limitlerinin iş gücü maliyetleriyle orantılı olarak belirleneceğini ifade etti.
Kacır, KOBİ'ler ve büyük ölçekli işletmelerin 6 aya kadar ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli finansmandan yararlanabileceğini, sabit maliyetli kredilerde yüzde 37, değişken maliyetli kredilerde ise TLREF+1 oranının uygulanacağını bildirdi.
İstihdam seviyesini koruyan işletmelerin finansman maliyetinin 12 puanının Bakanlık tarafından karşılanacağını belirten Kacır, böylece sabit maliyetli kredilerde oranın yüzde 25'e kadar düşebileceğini söyledi. Program kapsamında KOBİ'lere ayrıca kefalet desteği sağlanacağını da açıkladı.
KREDİLERE ERİŞİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
İşletmeler, 1 Eylül'de başlayacak başvurularını program kapsamında protokol imzalanan bankalar üzerinden gerçekleştirecek.
Başvuruların ardından bankalar firmaların kredi değerlendirme süreçlerini yürütecek. Değerlendirmelerin tamamlanması ve kredinin tahsis edilmesinin ardından işletmeler kendilerine ayrılan finansmana erişebilecek.