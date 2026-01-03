İmalat sektöründe daralma hız kesti

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta 48.9'a yükseldi. Endeks, yılın son ayında faaliyet koşullarındaki bozulmanın oldukça sınırlı kalarak son 12 ayın en hafif düzeyinde gerçekleştiğine işaret etti. Üretim, yeni siparişler ve istihdamda daralma hız kesti. Enflasyonist baskıların güçlendiği görüldü. Bazı firmalar, müşteri talebinde iyileşme olduğunu bildirirken yeni siparişlerdeki yavaşlama, Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyede kaydedildi. Bununla birlikte yeni siparişler, hem genel olarak hem de ihracat özelinde yavaşlamayı sürdürdü. İmalatçılar, satış fiyatlarını son 8 ayın en yükseği oranında artırdı.