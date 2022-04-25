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Giriş Tarihi: 26.4.2022

İmar barışıyla devlet kasasına 26.1 milyar lira girdi

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
İmar barışıyla devlet kasasına 26.1 milyar lira girdi
Hükümet, imar barışıyla mülkiyet, imar, ruhsat sorunu yaşayan milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürdü. İmar barışı kapsamında 7 milyon 142 bin bağımsız bölüm (5 milyon 902 bin konut, 1 milyon 140 bin adet ticari) için yapı kayıt belgesi alınırken, devletin kasasına giren tutar 26 milyar 152 milyon liraya ulaştı. Kayıt belgesi alan binaların yıkım kararı durduruldu. Tapu kayıtlarında arsa olarak göründüğü için abonelik alamayan vatandaşların sorunları da çözüldü, cezalar iptal edilerek, elektrik, su, doğalgaz bağlantısı hemen yapılıyor. Elektrik, suyu olduğu halde tapuda arsa olarak görünen binalarda yaşanan sorunlar da tek tek çözülüyor. Kayıt belgesi alınan evlerde tapu gibi hüviyet oluşturuldu.
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İmar barışıyla devlet kasasına 26.1 milyar lira girdi
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