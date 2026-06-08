IMF Başkanı Georgieva’dan küresel ekonomi uyarısı: Dünya artan şoklara hazır değil

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, pandemi, Ukrayna savaşı, ticaret gerilimleri ve Orta Doğu'daki çatışmalar gibi krizlerin görev süresi boyunca küresel ekonomiyi şekillendirdiğini hatırlattı. Kurumun yaklaşık 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesiyle 191 ülkenin ortak ekonomik istikrarı için çalıştığını belirtti.

Yapay zekânın iş gücü piyasaları üzerindeki etkilerine de değinen Georgieva, teknolojik dönüşümün geçmişteki küreselleşme sürecinde yapılan hataları tekrarlamaması gerektiğini söyledi. Küreselleşme döneminde ekonomik büyüme sağlanmasına rağmen bazı toplum kesimlerinin dışarıda kaldığını ve bunun ciddi sosyal sonuçlar doğurduğunu hatırlattı.

IMF, Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ederken, yeni ekonomik projeksiyonların Temmuz ayında açıklanacağını duyurdu.

Rusya ekonomisine yönelik yıllık değerlendirme sürecine de değinen Georgieva, veri eksikliği ve siyasi hassasiyetler nedeniyle sürecin ertelendiğini ancak ilerleyen dönemde yeniden başlatılacağını ifade etti. Ayrıca Ukrayna'ya sağlanan finansal destek programlarının reform şartına bağlı olarak sürdüğünü belirtti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör