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Giriş Tarihi: 8.06.2026 09:57

IMF Başkanı Georgieva’dan küresel ekonomi uyarısı: Dünya artan şoklara hazır değil

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin son yıllarda ardı ardına yaşanan krizlerle sarsıldığını belirterek, dünya ekonomisinin giderek artan şoklara karşı daha dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Georgieva, şokların tamamen ortadan kalkacağı bir döneme geri dönülmesinin mümkün olmadığını ve mevcut küresel sistemin bu yeni gerçekliğe tam uyum sağlayamadığını ifade etti.

IMF Başkanı Georgieva’dan küresel ekonomi uyarısı: Dünya artan şoklara hazır değil
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IMF Başkanı Kristalina Georgieva, pandemi, Ukrayna savaşı, ticaret gerilimleri ve Orta Doğu'daki çatışmalar gibi krizlerin görev süresi boyunca küresel ekonomiyi şekillendirdiğini hatırlattı. Kurumun yaklaşık 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesiyle 191 ülkenin ortak ekonomik istikrarı için çalıştığını belirtti.

Yapay zekânın iş gücü piyasaları üzerindeki etkilerine de değinen Georgieva, teknolojik dönüşümün geçmişteki küreselleşme sürecinde yapılan hataları tekrarlamaması gerektiğini söyledi. Küreselleşme döneminde ekonomik büyüme sağlanmasına rağmen bazı toplum kesimlerinin dışarıda kaldığını ve bunun ciddi sosyal sonuçlar doğurduğunu hatırlattı.

IMF, Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ederken, yeni ekonomik projeksiyonların Temmuz ayında açıklanacağını duyurdu.

Rusya ekonomisine yönelik yıllık değerlendirme sürecine de değinen Georgieva, veri eksikliği ve siyasi hassasiyetler nedeniyle sürecin ertelendiğini ancak ilerleyen dönemde yeniden başlatılacağını ifade etti. Ayrıca Ukrayna'ya sağlanan finansal destek programlarının reform şartına bağlı olarak sürdüğünü belirtti.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#KRİSTALİNA GEORGİEVA #ORTA DOĞU #IMF #RUSYA #UKRAYNA

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IMF Başkanı Georgieva’dan küresel ekonomi uyarısı: Dünya artan şoklara hazır değil
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