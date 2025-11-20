IMF’den kritik değerlendirme: Türkiye, büyümede gelişmiş ülkelere fark atacak

Uluslararası Para Fonu (IMF), G20 ülkelerine sunduğu yeni raporunda küresel ekonomiye yönelik endişe verici bir tablo ortaya koydu.

IMF raporuna göre, dünyanın en büyük 20 ekonomisinin 2030 yılına kadar karşı karşıya kalacağı korumacılık eğilimleri ve artan politika belirsizlikleri, büyüme hızlarını ciddi biçimde sınırlandırması beklenirken, Türkiye dahil gelişmekte olan ülkelerin ise farklı bir şekilde büyüyecek.

G20 ÜLKELERİ SADECE YÜZDE 2.9 BÜYÜYECEK

IMF raporuna göre G20 ülkeleri içinde gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki büyüme farklılığı oldu. ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Kanada, Güney Kore ve Avustralya'nın dahil olduğu gelişmiş G20 ülkeleri G20 ekonomileri 2030 'da yalnızca yüzde 1,4 'lük bir büyüme kaydedecek . B u oran, 2009 küresel mali krizinden bu yana kaydedilecek en zayıf orta vadeli büyüme performansına işaret ediyor .

TÜRKİYE G20'YE FARK ATACAK



IMF G20 ülkelerindeki karamsar tabloya karşılık, Türkiye'nin büyüme oranına dikkat çekiyor. IMF raporuna göre Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Türkiye gibi gelişmekte olan G20 ülkelerinde ortalama büyümenin yüzde 3,9 olması bekleniyor.

Bu fark, gelişmekte olan ekonomilerin hala daha yüksek büyüme potansiyeline sahip olduklarını ancak küresel dalgalanmalardan da daha fazla etkilendiklerini ortaya koyuyor.

KADEMELİ ZAYIFLAYAN KÜRESEL BÜYÜME EĞİLİMİ

Rapora göre 2025 yılı için G20 grubunun toplam ekonomik büyüme oranı tahmini yüzde 3,2. Bu oran, 2024'e kıyasla hafif bir düşüş anlamına geliyor. IMF, 2026'da ise büyümenin daha da yavaşlayarak yüzde 3,0 seviyesine gerilemesini öngörüyor. 2030'da ise G20 ülkeleri yalnızca yüzde 2,9'luk bir büyüme kaydedecek.