IMF’den küresel ekonomi uyarısı: Büyüme beklentisi değişmedi, riskler devam ediyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), Temmuz 2026 Dünya Ekonomik Görünüm (WEO) güncellemesinde küresel ekonominin zorlu koşullara rağmen dayanıklılığını koruduğunu, ancak büyüme hızının belirgin şekilde yavaşladığını bildirdi.

IMF, 2026 ve 2027 yılları için küresel büyüme tahminlerini sırasıyla yüzde 3,0 ve yüzde 3,4 seviyesinde sabit tuttu. Ancak dünya ekonomisinin son iki yıldaki ortalama büyüme performansının altında kalacağı öngörülüyor.

Raporda, jeopolitik risklerin, enerji maliyetlerindeki yükselişin ve artan belirsizliklerin küresel ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği belirtildi.

ENERJİ MALİYETLERİ VE SAVAŞ RİSKİ BÜYÜMEYİ TEHDİT EDİYOR

IMF'ye göre küresel ekonominin karşı karşıya olduğu en önemli risklerden biri Orta Doğu'daki çatışmaların enerji piyasaları üzerindeki etkisi.

Enerji fiyatlarındaki artış, özellikle petrol ve doğal gaz ithalatına bağımlı ülkelerde üretim maliyetlerini yükselterek büyüme üzerinde olumsuz etki yaratıyor.

Buna karşın yapay zekâ yatırımlarındaki hızlı artış, teknoloji sektörüne güçlü şekilde entegre olan ekonomiler için yeni büyüme fırsatları oluşturuyor.

KÜRESEL EKONOMİDE SAVAŞ VE YAPAY ZEKA BELİRLEYİCİ OLUYOR

IMF, önümüzdeki dönemde küresel ekonomik görünümü şekillendirecek iki temel gelişmeye dikkat çekti.

Bunlardan ilki, Orta Doğu'daki çatışmaların oluşturduğu enerji arzı riski. Enerji fiyatlarında yaşanabilecek kalıcı yükseliş, özellikle ithalatçı ülkelerin ekonomik performansını zayıflatabilir.

İkinci önemli unsur ise yapay zekâ kaynaklı teknoloji yatırımları. Üretken yapay zekâ alanındaki gelişmeler; yarı iletken üreticileri, yazılım şirketleri ve teknoloji tedarik zincirlerinde yer alan ekonomiler için büyüme desteği sağlayabilir.

Bu nedenle küresel büyüme görünümünün ülkeler arasında farklılaşması bekleniyor. Teknoloji alanında güçlü ülkeler avantaj sağlarken, enerji maliyetlerine duyarlı ekonomiler daha fazla baskı hissedebilir.

ÇATIŞMALARIN UZAMASI BÜYÜME TAHMİNLERİNİ ZAYIFLATABİLİR

IMF'nin ana senaryosu, Orta Doğu'daki çatışmaların kontrol altında kalacağı ve enerji piyasalarında zamanla dengelenme yaşanacağı varsayımına dayanıyor.

Raporda, Hürmüz Boğazı'nın 2027 yılı mart ayına kadar yeniden tam kapasiteyle çalışacağı öngörülüyor. Ancak çatışmaların uzaması veya enerji arzında yeni kesintiler yaşanması halinde küresel büyümenin mevcut tahminlerin altında kalabileceği uyarısı yapıldı.

ENFLASYONDA GEÇİCİ YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

IMF, küresel enflasyonun enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle kısa vadede yeniden yükselebileceğini tahmin ediyor.

Rapora göre küresel manşet enflasyonun 2025 yılında yüzde 4,1 seviyesindeyken 2026'da yüzde 4,7'ye çıkması, 2027'de ise yüzde 3,9'a gerilemesi bekleniyor.

Kuruluş, enerji maliyetlerindeki yükselişin ulaştırma ve sanayi başta olmak üzere birçok sektörde fiyat baskılarını artırabileceğini belirtti.

MERKEZ BANKALARI FAİZ İNDİRİMLERİNDE TEMKİNLİ DAVRANABİLİR

Enflasyondaki olası yükseliş, küresel merkez bankalarının para politikalarında daha dikkatli hareket etmesine neden olabilir.

IMF, fiyat artışlarının hedef seviyelerin üzerinde kalması durumunda faiz indirimlerinin beklenenden daha yavaş gerçekleşebileceğini ifade etti.

Enerji fiyatlarının uzun süre yüksek kalması halinde bazı merkez bankalarının ilave sıkılaşmaya gitme ihtimalinin devam ettiği vurgulandı.

YAPAY ZEKA BÜYÜMENİN YENİ İTİCİ GÜCÜ OLABİLİR

IMF raporunda yapay zekâ yatırımları, küresel ekonomi için en önemli olumlu gelişmelerden biri olarak değerlendirildi.

Üretken yapay zekâ yatırımlarının verimlilik artışı sağlaması, teknoloji sektöründe yeni yatırımları teşvik etmesi ve ekonomik büyümeye katkı sunması bekleniyor.

Ancak IMF, yapay zekâdan elde edilecek kazanımların tüm ülkelere eşit şekilde yayılmayacağına dikkat çekti. Teknoloji ekosistemine dahil olan ülkeler avantaj elde ederken, enerji maliyetlerine daha bağımlı ekonomilerin büyüme konusunda daha fazla zorlanabileceği ifade edildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör