IMF’den sabitcoin uyarısı: Küresel finans için yeni riskler doğabilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, finans dünyasında hızla yaygınlaşan tokenizasyon ve sabitcoinlerin küresel finans sistemini daha akışkan hale getirme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Ancak bu dönüşümün finansal sistem açısından yeni riskleri de beraberinde getirebileceği uyarısında bulunan Georgieva, uluslararası ölçekte koordineli politika adımlarının önemine dikkat çekti.

Georgieva, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, finansal inovasyonun sınır ötesi ödemelerde önemli ilerlemeler sağladığını ancak uluslararası işlemlerin halen birçok durumda yüksek maliyetli ve yavaş olduğunu ifade etti.

Daha hızlı ve verimli sınır ötesi ödeme altyapılarının ekonomik katılımı artırabileceğini belirten Georgieva, bu gelişmelerin dijital hizmet ticaretinin büyümesine de katkı sağlayabileceğini söyledi.

SABİTCOİNLER SINIR ÖTESİ ÖDEMELERİ HIZLANDIRABİLİR

Georgieva, tokenizasyon ve sabitcoinlerin sahip oldukları özellikler ve oluşturdukları rekabet ortamı sayesinde küresel finans sistemini daha "akışkan" hale getirebileceğini dile getirdi.

Özellikle sabitcoinlerin yüksek tutarlı sınır ötesi ödemelerde maliyetleri düşürme ve işlem sürelerini kısaltma potansiyeline sahip olduğunu belirten Georgieva, finansal sistemdeki hareketliliğin artmasının beraberinde bazı riskler getireceğini vurguladı.

IMF Başkanı, daha akışkan bir finansal yapıda risklerin daha hızlı yayılabileceğini ve yanlış politika kararlarının ekonomik maliyetinin daha yüksek olabileceğini ifade etti.

IMF'DEN ULUSLARARASI DÜZENLEME ÇAĞRISI

Georgieva, tokenizasyon ve sabitcoinler konusunda ülkelerin tek başına hareket etmesinin yeterli olmayacağını belirterek uluslararası düzeyde koordineli bir düzenleyici politika oluşturulması gerektiğini söyledi.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin karşılaşabileceği risklere dikkat çeken Georgieva, bu ülkelerin döviz rezervlerini güçlendirmesi ve sıkı bir politika disiplini uygulaması gerektiğini kaydetti.

SABİTCOİNLER VERGİ KAÇIRMA AMACIYLA KULLANILABİLİR

Sabitcoinlerin yalnızca finansal verimlilik açısından değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Georgieva, söz konusu varlıkların bazı riskleri de beraberinde getirebileceğine işaret etti.

Georgieva, sabitcoinlerin vergi kaçırma amacıyla kullanılabileceğini ve sermaye kontrollerinin etkinliğini azaltabileceğini ifade etti.

Sabitcoin ihraçlarını destekleyen rezerv varlıkların bulunduğu ülkelerde de mali disiplinin önemini koruduğunu vurgulayan Georgieva, teknolojinin sağlayacağı finansman avantajlarının sorumlu makroekonomik politikaların yerini alamayacağını söyledi.

IMF Başkanı, artan mali baskılar karşısında ihtiyaç duyulan mali düzenlemelerin daha fazla ertelenmemesi gerektiği çağrısında bulundu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör