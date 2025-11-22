IMF’den Türkiye için kritik rapor: Politikalar başarılı, enflasyon düşecek

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisini değerlendirdiği raporunu yayımladı. Ekonomi yönetiminin ihtiyatlı politikalarındaki başarıya dikkat çeken IMF, Türkiye ekonomisinin yakın vadede güçlü büyümesini sürdüreceğini ve enflasyonun aşamalı şekilde gerilemeye devam edeceğini açıkladı.

ENFLASYON KADEMELİ OLARAK DÜŞECEK

IMF'nin duyurusunda, yetkililerin büyümeyi korurken enflasyonu düşürmeye yönelik kararlılığının kayda değer sonuçlar doğurduğu; enflasyondaki kademeli azalış, liraya güvenin yükselmesi ve rezervlerdeki toparlanmanın bu sonuçlar arasında yer aldığı aktarıldı.

BÜYÜME SAĞLAM, RİSKLER AZALDI

Büyümenin sağlam kaldığı ve risklerin halen yüksek olmasına rağmen geçen yıla göre azaldığı belirtilen açıklamada, güçlü politikaların kilit rol oynadığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel faiz oranlarını yüksek tutmak ve finansal riskleri kontrol altına almak için çeşitli araçlar kullanırken bu yıl bütçe açığındaki azalışın enflasyonu dizginlediği kaydedildi.

KÜRESEL ŞOK DÖNEMİNİN UZAMASI DEZENFLFASYONU YAVAŞLATTI

Dezenflasyon sürecinin yavaş ilerlemesinin, ekonominin yatırımcı davranışları, küresel risk iştahı veya enerji fiyatlarından kaynaklanan şoklara karşı korunmasız olduğu dönemi uzattığı; bu gecikmenin ise istikrara yönelik maliyetleri ve riskleri artırdığı kaydedildi.

POTANSİYEL ARTIRILABİLİR

Daha dengeli ve sürdürülebilir bir patikaya geçerken önceliğin gelir tarafı güçlü mali sıkılaşmaya, daha sert para politikasına ve temkinli gelir politikalarına verilmesi gerektiği vurgulandı. Bu politika setinin kısa vadede büyümeyi yavaşlatabileceği, ancak işgücü ve ürün piyasalarını güçlendirecek düzenlemeler ile kırılgan kesimleri korumaya yönelik adımların bu etkiyi dengeleyerek büyüme potansiyelini artırabileceği ifade edildi.

Açıklamada bütçe açığındaki daralma, enflasyonda gerileme, pozitif reel faizler, liradaki istikrar, büyüme görünümü, cari açıktaki düzelme ve rezervlerdeki artış gibi göstergelere işaret edilerek, "İhtiyatlı ekonomik politikalar önemli başarılar sağladı." değerlendirmesi yapıldı.

IMF ayrıca, "Kısa vadede, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesinin sağlam kalmaya ve enflasyonun kademeli olarak düşmeye devam etmesi bekleniyor" ifadesine yer verdi.

GSYH'DE BÜYÜME ÖNGÖRÜSÜ

Bu yıl GSYH'nin yüzde 3,5 büyümesinin öngörüldüğü belirtilirken, 2026'da politika faizlerinin gerilemesi ve daha gevşek mali duruşun iç talebi destekleyeceği; bunun da büyümeyi yüzde 3,7 seviyesine çıkaracağı aktarıldı.

Fon, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 33 civarında olmasının beklendiğini; ücret artışlarındaki ılımlı seyir ve enflasyondaki düşüşle birlikte ataletten kaynaklı baskının da azaltarak fiyat artış hızını kademeli biçimde aşağı çekeceğini bildirdi.

Açıklamada, enflasyonun TCMB hedefleriyle uyumlu seviyelere inmesi ve şoklara karşı dayanıklılığın artırılması için ilave politika adımlarının gerektiği vurgulandı.

PARASAL SIKILAŞMA DEVAM ETMELİ

Dezenflasyonu hızlandırmak ve riskleri azaltmak amacıyla bu yılki mali sıkılaşmanın sürdürülmesi; gelir artırıcı tedbirler ile harcama kısıntılarının önemini koruduğu ifade edildi.

Ayrıca, Türkiye'nin para politikası çerçevesinin güçlü sonuçlar ortaya koymasına rağmen zorlayıcı koşullar altında çoklu araç kullanımının iletişim açısından güçlük yarattığı aktarıldı.

IMF, TCMB'nin enflasyon hedeflerine ulaşabilmesi için politika faizine net biçimde odaklanan bir yapının ve daha yüksek reel faizlerin gerekli olduğuna işaret etti.

Kur politikasının ise enflasyon beklentilerini olumsuz etkileyebilecek aşırı oynaklığı sınırlamaya yönelmesi gerektiği vurgulandı.

Finans sektörünün sağlamlığını sürdürdüğü, piyasa stresine karşı yetkililerin hızlı ve kararlı müdahale kapasitesi gösterdiği kaydedildi. Bununla birlikte, döviz likiditesi risklerinin yakından izlenmesi ve denetim çerçevelerinin güçlendirilmesine yönelik son adımların devam ettirilmesi gerektiği belirtildi.