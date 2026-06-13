IMF’den Ukrayna’ya 690 milyon dolarlık ödeme için anlaşma sağlandı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna'ya yönelik kredi programının ilk gözden geçirmesini tamamlayarak yaklaşık 690 milyon dolarlık ödeme için personel düzeyinde anlaşmaya vardı.

İLK GÖZDEN GEÇİRME TAMAMLANDI

IMF'den yapılan açıklamada, Ukraynalı yetkililerle 8,1 milyar dolar büyüklüğündeki 4 yıllık Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) programının ilk gözden geçirmesine ilişkin personel düzeyinde anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, IMF İcra Kurulu'nun onayı halinde Ukrayna yaklaşık 690 milyon dolarlık yeni finansmana erişim sağlayacak.

TOPLAM DESTEK 2,2 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

Fonun açıklamasında, yeni ödemenin onaylanması durumunda program kapsamında Ukrayna'ya yapılan toplam ödemelerin 2,2 milyar dolara yükseleceği belirtildi.

Böylece savaşın ekonomik etkileriyle mücadele eden ülkeye yönelik uluslararası finansman desteği daha da güçlendirilmiş olacak.

REFORMLAR İÇİN YENİ TAKVİM ÜZERİNDE UZLAŞILDI

IMF, program kapsamında belirlenen tüm niceliksel performans kriterleri ve gösterge hedeflerinin yerine getirildiğini açıkladı.

Bununla birlikte ilk çeyrek için belirlenen yapısal ölçütlerden ikisinin gecikmeli olarak uygulandığı, bir hedefin ise gerçekleştirilemediği kaydedildi.

Açıklamada, programın sağlıklı şekilde ilerlemesini temin etmek amacıyla reformlar için revize edilmiş bir takvim, sapmaların giderilmesine yönelik düzeltici adımlar ve ek politika taahhütleri üzerinde mutabakata varıldığı ifade edildi.

SAVAŞ EKONOMİ ÜZERİNDEKİ BASKISINI SÜRDÜRÜYOR

IMF, savaşın Ukrayna'nın nüfusu ve ekonomisi üzerinde ağır bir yük oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Açıklamada, bu nedenle ekonomik görünümün yüksek düzeyde belirsizlik içerdiği vurgulanırken, zorlu koşullara rağmen programın devam eden büyük ölçekli dış destek sayesinde tamamen finanse edilmiş durumda olduğu belirtildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör