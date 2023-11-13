İndirim çağrısına 500 işletme katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hükümetin vatandaşların refahını artırma yönündeki çalışmaları ve iş dünyası başta olmak üzere tüm paydaşlarla istişare anlayışlarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Bolat, "İş Dünyası İstişare Toplantısı" kapsamında, iş dünyasının sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın 13 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine özel sektör kuruluşlarına indirim çağrısı yaptığını hatırlattı. Ticaret Bakanlığı'na başvuran ve fiyat indirimlerini sunan yaklaşık 500 büyük işletmenin 55 bine yakın şubesiyle gıdadan tekstile, mobilyadan elektroniğe, beyaz eşyadan kozmetiğe, hizmetler sektörüne kadar pek çok farklı grubun kampanyaya katılım sağladığını ifade eden Bolat, son aylarda tüketicilerin otomotivden gayrimenkule, gıdadan tekstile ve mobilya ürünlerinde fiyat indirimlerinin avantajlarından faydalandığını kaydetti. Bolat, "Enflasyonu kısa vadede kendisi için yüksek kazanç gibi görenler, orta vadede pazar kaybı, talep düşmesi ve sermayenin erimesi tehlikesini unutmamalıdır. Ayrıca düşük fiyatlı ithal ürün rekabeti tehlikesi de başka bir risktir. Başka bir deyişle, üretici ve satıcı bindiği dalı kesmemelidir. Bugün artık fiyat indirerek sürümden kazanma dönemi olmalı" diye konuştu.Fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalarla kararlılıkla mücadele ettiklerini belirten Bolat, şöyle devam etti: "Perakende marketlerden otomotiv işletmelerine, emlak-gayrimenkul firmalarından hizmet sektörü firmalarına kadar fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve tüketicilere yönelik aldatıcı ve yanıltıcı uygulamalar içindeki yüz binlerce işletmeye idari para cezaları uygulandı. Piyasa bozucu ve tüketicilere zarar veren faaliyetlere yönelik olarak 2023'te uygulanan para cezalarının toplamı 710 milyon TL'ye ulaştı."