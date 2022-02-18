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Giriş Tarihi: 18.2.2022

İndirimli satış yönetmeliği değişti

ANKARA
İndirimli satış yönetmeliği değişti
İndirimli satışlarla ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı. Buna göre, indirimle ilgili konulara dair ispat yükümlülüğü satıcıda olacak. İndirimli malın önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak. Kararlar 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı, indirimli satışlarla ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan yönetmelik değişikliğine göre, indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilecek. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Bu hususlara ilişkin ispat yükümlülüğü ise satıcı veya sağlayıcıya ait olacak.
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İndirimli satış yönetmeliği değişti
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