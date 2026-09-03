İndirimli satışlar mercek altında

Ticaret Bakanlığı
, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla, indirimli satış reklamlarına yönelik kapsamlı inceleme ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı. Bakanlık açıklamasında 1 Ağustos itibarıyla indirimli satışlar ile ilgili yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiği ifade edilirken, "Yeni düzenlemenin en önemli başlıklarından birini, 'indirimli satışın başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın, indirimden önceki fiyat olarak esas alınması' düzenlemesi oluşturuyor. Böylece, 'kısa süre içerisinde fiyatı yükselterek, ardından yüksek oranlı indirim
(suni zam üstüne indirim) yapıldığı' izlenimi oluşturan uygulamaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Tüketicinin karşısına gerçekte uygulanmamış veya gerçeği yansıtmayan bir fiyatın 'eski fiyat' olarak çıkarılması suretiyle yüksek indirim algısı oluşturulmasına müsaade edilmeyecek. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünler ve hizmetlerde ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınarak reklam yapılabilecek" denildi.
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Mete Efendioğlu - Editör