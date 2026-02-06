ING, Türkiye için enflasyon, büyüme ve faiz beklentisini açıkladı

ING Global, Türkiye ekonomisine ilişkin güncel makroekonomik tahminlerini yayımladı. Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz patikası, kamu borçlanması ve büyüme görünümüne ilişkin değerlendirmeler öne çıktı.

FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 28

Rapora göre ING Global, TCMB'nin politika faizinin 2026 yılı sonunda yüzde 28 seviyesinde oluşmasını bekliyor. Ancak bu tahmine yönelik risklerin yukarı yönlü olduğuna dikkat çekildi. Analizde, para politikasındaki sıkı duruşun süresine ilişkin belirsizliklerin devam ettiği vurgulandı.

HAZİNE BORÇLANMASINDA HEDEF AŞIMI ÖNGÖRÜSÜ

ING Global, Türkiye Hazinesi'nin 2026 yılında da borçlanma tarafında geçen yıla benzer şekilde hedeflerin üzerine çıkabileceğini öngördü. Raporda, kamu finansman ihtiyacının piyasa dengeleri açısından yakından izlenmesi gerektiği ifade edildi.

ENFLASYON VE BÜYÜME TAHMİNLERİ

Makroekonomik göstergelere ilişkin beklentilerde, 2026 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 23 olarak açıklandı. Türkiye ekonomisi için 2026 büyüme beklentisi ise yüzde 4,5 seviyesinde korundu.

TAHVİL FAİZİ BEKLENTİLERİ

ING Global'in tahminlerine göre 10 yıllık gösterge tahvil faizi, 2026 ikinci çeyrek sonunda yüzde 26,30, yıl sonunda ise yüzde 23,32 seviyesinde gerçekleşebilir.

DOLAR 51 SEVİYESİNE ÇIKABİLİR

Raporda döviz kurlarına ilişkin öngörüler de paylaşıldı. Buna göre Dolar/TL'nin 2026 ikinci çeyrek sonunda 46,79, yıl sonunda ise 51,0 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Euro/TL için ikinci çeyrek sonu tahmini 56,15, yıl sonu beklentisi ise 62,22 olarak açıklandı.

ING Global raporunda, Türkiye ekonomisine ilişkin görünümün para politikası kararları ve küresel finansal koşullara duyarlı olmaya devam edeceği vurgulandı.