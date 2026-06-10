ING’den TL analizi: Gelişen piyasalarda cazibesini koruyacak

ING'nin analiz notunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonun üzerinde bir kur kaybına izin vermeyerek "reel değerlenme" politikasını sürdürmesinin beklendiği ifade edildi. Raporda, mevcut kur rejiminin kalıcı olduğunun net şekilde görüldüğü vurgulandı.
Dolar/TL kuru ise saat 11.30 itibarıyla 46,14 seviyesinden işlem görerek rekor düzeyine ulaştı. ING, kurun yıl sonuna kadar 53 seviyesine çıkabileceği tahmininde bulundu.
Yaklaşan faiz kararı öncesinde analistler, kredi büyümesini sınırlamaya yönelik son adımların ek faiz artışı ihtimalini azalttığını, ancak jeopolitik riskler ve iç siyasi gelişmeler nedeniyle daha temkinli bir para politikası duruşunun öne çıkabileceğini belirtti.
ING, yılın ikinci yarısında faiz indirim alanının oldukça sınırlı olacağını öngörürken, yıl sonuna kadar politika faizinin yaklaşık %35 seviyesinde olabileceğini ve risklerin daha sıkı para politikasına işaret ettiğini ifade etti.
Raporda ayrıca, Mayıs ayı enflasyon verilerinin düşüş eğilimine dönüşe dair net bir sinyal vermediği, bu nedenle dezenflasyon sürecinin zorlu ilerleyeceği belirtildi. Yıllık enflasyonun %30'un biraz altında gerçekleşmesi beklenirken, Orta Doğu'daki gerilimlerin de sıkı para politikasının daha uzun süre devam etmesine yol açabileceği kaydedildi.
Ek olarak, artan borçlanma maliyetleri, yüksek faiz beklentisi ve kredi büyümesine getirilen sınırlamaların ekonomide yılın ikinci yarısında daha belirgin bir yavaşlamaya neden olabileceği; bunun da büyümenin yaklaşık %3 seviyesinde kalmasına yol açabileceği öngörüldü.