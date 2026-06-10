ING’den TL analizi: Gelişen piyasalarda cazibesini koruyacak

Raporda ayrıca, Mayıs ayı enflasyon verilerinin düşüş eğilimine dönüşe dair net bir sinyal vermediği, bu nedenle dezenflasyon sürecinin zorlu ilerleyeceği belirtildi. Yıllık enflasyonun %30'un biraz altında gerçekleşmesi beklenirken, Orta Doğu'daki gerilimlerin de sıkı para politikasının daha uzun süre devam etmesine yol açabileceği kaydedildi.

Ek olarak, artan borçlanma maliyetleri, yüksek faiz beklentisi ve kredi büyümesine getirilen sınırlamaların ekonomide yılın ikinci yarısında daha belirgin bir yavaşlamaya neden olabileceği; bunun da büyümenin yaklaşık %3 seviyesinde kalmasına yol açabileceği öngörüldü.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör