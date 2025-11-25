İngiliz bankacılık devinden Türkiye için enflasyon ve faiz tahmini

HSBC Türkiye ekonomisine ilişkin hazırladığı yeni raporunu açıkladı. Enflasyon ve faiz için beklentilerini yenileyen banka, 2025 yılında hem iç hem dış şoklara rağmen dirençli kalan Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,5 oranında büyüyeceğini bildirdi.

ENFLASYON YÜZDE 20'YE GERİLECEK

HSBC'nin yayımladığı rapora göre, yıl sonunda yüzde 32 seviyesinde olan manşet enflasyonun 2026 sonunda yüzde 20'ye gerilemesinin beklendiği ifade edildi.

ARALIK AYINDA 150 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENİYOR

Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmininin yüzde 13–19 aralığında, orta noktanın ise yüzde 16 olduğu hatırlatılan raporda HSBC, Para Politikası Kurulu'nun mevcut gevşeme döngüsünü sürdürmesini beklediğini açıkladı.

TCMB'den aralık ayında 150 baz puanlık indirim öngören HSBC, 2026 sonunda politika faizinin yüzde 25,5'e ineceğin tahmin etti.

EKONOMİ YÜZDE 3,5 BÜYÜYECEK

2026 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 3,5 civarında büyümesini bekleyen HSBC, ekonomi yönetiminin yüzde 3–4 aralığında tutmaya öncelik vereceğini vurguladı.

Bütçe açığının daraldığına işaret eden banka, 12 aylık GSYH'nin yüzde 4,7'sinden ekimde yüzde 3,9'a gerileyeceğini belirtti.