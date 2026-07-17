İngiltere British Steel’i kamulaştırdı

İngiltere, ülkedeki "çelik üretiminin geleceğini güvence altına almak" amacıyla Çin merkezli Jingye bünyesindeki çelik üreticisi British Steel'i kamulaştırdı. Jingye'nin, British Steel'in 2 bin 700 kişinin istihdam edildiği Scunthorpe bölgesindeki tesisinde 2 yüksek fırını kapatmaya hazırlanmasının ardından İngiliz hükümeti, British Steel'i geçen yıl nisanda operasyonel kontrol altına almıştı. İngiliz hükümeti, parlamentoda gerekli adımların tamamlanması ve yetkilerin sağlanmasının ardından "çelik üretiminin geleceğini güvence altına almak amacıyla" British Steel'i kamu mülkiyetine geçirmenin "doğru ve gerekli yol" olduğuna karar verdi.