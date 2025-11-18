İngiltere ile enerjide yeni işbirlikleri yolda

Finans ve sanayi alanında tarihi bağlara sahip İngiltere ve Türkiye, enerji sektöründe de stratejik ortaklık adımlarına hazırlanıyor. SABAH'ın sorularını yanıtlayan Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, İngiltere'nin kömürden çıkış sürecini tamamladığını ve Türkiye'nin Avrupa'nın en hızlı büyüyen temiz enerji pazarı olduğuna dikkat çekti. Yeni alanlardan biri de nükleer enerji.Poleo, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 28 milyar sterline ulaştığını vurguladı ve iki ülkenin işbirliğinin yalnızca finans ve hizmetlerle sınırlı kalmadığını, enerji sektöründe de stratejik ortaklıklar geliştirildiğini belirtti. Poleo, küçük modüler reaktörler (SMR) alanında Rolls-Royce'un Türkiye ile işbirliği arayışında olduğunu söyledi. Poleo, "Rolls-Royce'un Birleşik Krallık'ta kuracağı SMR gösterim tesisi, küresel enerji dönüşümünün önemli adımlarından biri olacak. Türkiye bu süreçte çok önemli bir ortak olabilir" dedi.Eğitim, sağlık, ulaştırma ve finansal hizmetlerin Türkiye-İngiltere ticari işbirliğinde öne çıkan sektörler olduğunu belirten Poleo, finansal hizmetler ve fintech alanındaki yakınlaşmaya da vurgu yaptı. Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, Türkiye ile ticari ilişkilerin son yıllarda önemli bir ivme kazandığını belirtirken, serbest ticaret anlaşması (STA) görüşmeleri ile ilgili olarak "Üçüncü turun da çok yakında yapılmasını bekliyoruz. Henüz tarih netleşmemiş olsa da bu görüşmeler hem hizmetler hem de inovasyon alanında derinleşen bir işbirliğinin kapısını aralayacak" dedi. Poleo, planlanan STA'nın, yalnızca mal ticaretini değil aynı zamanda hizmetler sektörünü derinlemesine kapsayan, bugüne kadar yapılmış en yenilikçi anlaşmalardan biri olabileceğine dikkat çekerek, "Hem Birleşik Krallık hem Türkiye Avrupa Birliği ile güçlü ilişkilere sahip iki önemli ticaret ortağı. Bu STA ile küresel ölçekte örnek olabilecek bir model ortaya koyabiliriz" dedi.Demiryolu, dijital sağlık, yapay zekâ, ileri imalat teknolojileri ve yaratıcı endüstrilerin iki ülke arasında yeni yatırım alanları olarak öne çıktığını aktaran Poleo, bu alanlarda ortak üçüncü ülke projeleri yürütüldüğünü de açıkladı: "Türkiye ve Birleşik Krallık Ukrayna, Balkanlar, Irak ve Orta Asya gibi bölgelerde ortak projeler yürüten iki küresel ortak."Finansal hizmetlerProfesyonel ve iş hizmetleriYaşam bilimleriİleri imalat teknolojileriYaratıcı endüstrilerTemiz enerji ve sürdürülebilirlikLojistik ve ulaştırmaDijital sağlık ve yapay zekâ