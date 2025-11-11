Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İnşaat maliyet endeksi belli oldu
Giriş Tarihi: 11.11.2025 10:13

İnşaat maliyet endeksi belli oldu

Eylül ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 23,18 arttı, aylık yüzde 0,87 arttı.

İHA
İnşaat maliyet endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,90 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,82 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,32 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,99 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 22,75 ARTTI, AYLIK YÜZDE 0,96 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,96 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,75 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,06 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,80 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,47 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 24,60 ARTTI, AYLIK YÜZDE 0,57 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,57 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,60 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,43 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,87 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,91 arttı, işçilik endeksi yüzde 32,86 arttı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İnşaat maliyet endeksi belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz