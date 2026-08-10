İnşaat maliyeti haziranda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

İnşaat maliyet endeksi 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 28,66 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,68 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,66 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,78 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,25 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,54 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,44 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,49 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,78, işçilik endeksi yüzde 29,87 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 1,15 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,06 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,57, işçilik endeksi yüzde 2,26 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,79, işçilik endeksi yüzde 31,61 arttı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör