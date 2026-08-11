İnşaat maliyetlerinde yıllık artış % 28.66

Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından açıklanan verilere göre inşaat maliyet endeksi, 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.45 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28.66 arttı. Söz konusu verilere göre bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1.68 artarken, işçilik endeksi yüzde 1.66 azaldı. Ayrıca bir önceki senenin aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27.78 artarken, işçilik endeksi yüzde 30,25 artış gösterdi. Söz konusu rakamlara göre bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0.96 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28.54 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2.44 artarken, işçilik endeksi yüzde 1.49 azaldı. Ayrıca bir önceki senenin aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27.78 artarken, işçilik endeksi yüzde 29.87 arttı.