İnşaat sektöründe dikkat çeken tablo: Temmuz verileri belli oldu

İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK BAZDA ARTTI

İnşaat üretiminde yıllık düşüş yaşanmasına karşın aylık bazda artış kaydedildi. Temmuz 2026'da inşaat üretim endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,1 yükseldi.

Alt sektörler bazında bina inşaatı sektörü endeksi aylık yüzde 0,9, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 2,0 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,0 arttı.

Böylece Temmuz ayında üç alt sektörde de aylık bazda artış görülürken, yıllık bazda yalnızca bina dışı yapıların inşaatında yükseliş gerçekleşti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör