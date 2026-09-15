İnşaat sektöründe dikkat çeken tablo: Temmuz verileri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı İnşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre inşaat üretimi Temmuz 2026'da yıllık bazda yüzde 4,7 geriledi. Alt sektörler incelendiğinde bina inşaatı yüzde 8,0 ve özel inşaat faaliyetleri yüzde 4,9 azalırken, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 14,0'lık artış kaydedildi.
BİNA İNŞAATINDA YÜZDE 8'LİK DÜŞÜŞ
İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Temmuz ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,0 azaldı.
Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi de yıllık bazda yüzde 4,9 geriledi.
Buna karşılık bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,0 arttı.
İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK BAZDA ARTTI
İnşaat üretiminde yıllık düşüş yaşanmasına karşın aylık bazda artış kaydedildi. Temmuz 2026'da inşaat üretim endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,1 yükseldi.
Alt sektörler bazında bina inşaatı sektörü endeksi aylık yüzde 0,9, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 2,0 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,0 arttı.
Böylece Temmuz ayında üç alt sektörde de aylık bazda artış görülürken, yıllık bazda yalnızca bina dışı yapıların inşaatında yükseliş gerçekleşti.