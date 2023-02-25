İnşaat sektöründen deprem bölgesi için ’sabit fiyat’ taahhüdü

TOBB CAMİASININ DEPREM SEFERBERLİĞİ

Bu amaçla harekete geçtiklerine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "İnşaat malzemeleri üreten 7 sektör meclisimizle bir araya geldik. Oda ve borsalarımız ve sektör meclislerimiz ilk günden itibaren müthiş bir seferberlik içinde hareket etti. TOBB camiası olarak 6 uçak, 7 gemi ve 3 bin 900 tır yardım malzemesi, 41 tır çadır, 970 konteyner, 141 seyyar mutfak, 551 iş makinesi ve mobil vincin bölgeye sevkini sağladık." bilgisini paylaştı.

Hisarcıklıoğlu, mağdur vatandaşların yanında olmak için 3 kez bölgeye gittiklerini bildirerek, yaşanan felaketi yerinde gördüklerini, vatandaşların acısını paylaştıklarını yarın akşam da bölgede olacaklarını kaydetti.