İnşaat üretimi hem yıllık hem aylık yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı nisan ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini yayımladı. Verilere göre inşaat üretimi, nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre sınırlı bir görünüm sergilerken, aylık bazda artış kaydetti.

BİNA İNŞAATINDA DEĞİŞİM OLMADI

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Nisan ayında bina inşaatı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre değişim göstermedi. Buna karşılık bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 12,3 artış kaydederken, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 2,7 yükseldi.

AYLIK BAZDA YÜKSELİŞ GÖRÜLDÜ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre inşaat üretimi nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.

Alt sektörler bazında değerlendirildiğinde, bina inşaatı sektörü endeksi aylık yüzde 0,9 yükselirken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,4 artış gösterdi. Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise aynı dönemde yüzde 0,5 geriledi.

ALTYAPI YATIRIMLARI ÖNE ÇIKTI

Veriler, yıllık bazda en güçlü performansın yüzde 12,3'lük artışla bina dışı yapıların inşaatı sektöründe gerçekleştiğini ortaya koydu. Böylece altyapı ve benzeri projelerin inşaat faaliyetlerine katkısının sürdüğü görülürken, bina inşaatı tarafında ise geçen yılın aynı seviyelerinin korunduğu dikkat çekti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör