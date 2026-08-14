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Giriş Tarihi: 14.08.2026 10:45 Son Güncelleme: 14.08.2026 10:48

İnşaat üretiminde yıllık bazda sert düşüş! TÜİK haziran verilerini açıkladı

Türkiye'de inşaat üretim endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6, aylık bazda ise yüzde 0,5 azaldı. Yıllık bazda bina inşaatı yüzde 7,5, özel inşaat faaliyetleri yüzde 7,6 gerilerken, bina dışı yapıların inşaatı yüzde 4,5 arttı.

AA Ekonomi
İnşaat üretiminde yıllık bazda sert düşüş! TÜİK haziran verilerini açıkladı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre inşaat üretim endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 6 azalış gösterdi.

BİNA İNŞAATINDA YÜZDE 7,5'LİK DÜŞÜŞ

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektörü endeksi yüzde 7,5 geriledi.

Aynı dönemde özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 7,6 azalırken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

AYLIK BAZDA DA GERİLEME KAYDEDİLDİ

İnşaat üretim endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,5 azaldı.

Bina inşaatı sektörü endeksi aylık yüzde 0,4, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1 geriledi. Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi ise yüzde 0,1 artış gösterdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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İnşaat üretiminde yıllık bazda sert düşüş! TÜİK haziran verilerini açıkladı
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