İnşaatta işçi sorununa çözüm haritası

İnşaat sektöründe son yıllarda yaşanan işçi sorununun çözümü için Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) yol haritası belirledi. GYODER tarafından Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'ne (BETAM) yaptırılan rapora göre, inşaat sektöründe kadın istihdamının payı 2008'de yüzde 3 iken, bu oran 2022'de yüzde 5'e çıktı.

GÖÇMENLER SAHADA

Mimar, mühendis, iş güvenliği uzmanı gibi kadrolar dışarıda bırakıldığında kadın çalışan sayısı yok denecek kadar azalıyor. Kadın çalışan oranının ülkemizde yüzde 5 yerine yüzde 14 olması durumunda ise, kadın çalışan sayısı 91 bin yerine 258 bin olarak hesaplanıyor. Buna göre, mevcut çalışan kadın sayısı ile potansiyel kadın çalışan sayı arasında 167 bin kişilik fark oluşuyor. Rapora göre, sektörde çalışan işçilerin yaklaşık yüzde 20-30'unun göçmen olduğu ifade ediliyor. Sektördeki eleman açığı dolayısıyla göçmen işçilerin çalışmamaları durumunda firmaların üretimlerinin ciddi biçimde sekteye uğrayacağı görüşü hâkim.



ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Raporda, eleman sorunun çözümüne yönelik öneriler şu şekilde sıralandı: Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, özel vasıf gerektiren mesleklerde eleman yetiştirilmesi, kanun ve yönetmeliklerin sıkı şekilde uygulanması, kadın istihdamının artırılması, konut piyasasının etkinliğinin artırılması, toplumla iletişimde hamle.